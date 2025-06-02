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Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Сергею Рябкову
Срок федеральной госслужбы заместителя главы МИД Сергея Рябкова, отвечающего за отношения с США и контроль над вооружениями, продлен до 8 июля 2026 года.
Распоряжение о продлении срока государственной службы Сергею Рябкову подписал президент Владимир Путин, передает ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В нем сказано, что срок федеральной государственной гражданской службы заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова продлен до 8 июля 2026 года. Решение принято в соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Сергей Рябков родился в 1960 году, в 1982-м окончил МГИМО. С августа 2008 года занимает пост заместителя главы МИД. Он курирует вопросы двусторонних отношений с США и странами Латинской Америки, нераспространения и контроля над вооружениями, а также вопросы иранской ядерной программы и участия России в БРИКС. Рябков имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Рябков поделился с дипломатами ОДКБ и СНГ свежей информацией о развитии диалога между Москвой и Вашингтоном. Рябков заявил о позитивных изменениях в отношениях между Россией и США. Он также подчеркнул значимость тщательной подготовки к предстоящей встрече лидеров двух стран.