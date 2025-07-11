Путин поручил оценить запуск «детской книжной карты» с 2026 года

Путин поручил оценить возможность запуска «детской книжной карты» с 2026 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин поручил правительству и Совету по русскому языку совместно с Российским книжным союзом рассмотреть возможность запуска с 2026 года программы «Детская книжная карта». Новая инициатива предназначена для семей с детьми от трех до шести лет включительно. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Номинал карты должен составить 3 тыс. рублей. С помощью этих средств семьи смогут приобретать детские книги, которые попадут в специальный реестр.

Механизм отбора изданий и их включения в реестр предстоит определить правительству. За экспертизу содержания книг будут отвечать Минпросвещения, экспертный совет Российского книжного союза по детской книге и Союз писателей России.

Президент ожидает, что до десятого октября будут представлены конкретные предложения по реализации этой программы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики. Документ предусматривает укрепление статуса русского языка как государственного. Также в новых основах заложены меры по поддержке и развитию языков народов России.