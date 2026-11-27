СК: Директора взорвавшейся АЗС в Пятигорске перевели в СИЗО

Tекст: Денис Тельманов

По данным следствия, директор вместе с управляющим АЗС допустил нарушения противопожарного режима, которые 16 мая привели к утечке газа и детонации газовоздушной смеси, передает РИА «Новости». В результате погиб водитель газовоза, восемь человек пострадали, а ущерб превысил 200 млн рублей.

Суд отправил директора заправки под домашний арест. Позднее следствие выявило схожие нарушения на других заправках компании в Минеральных Водах, Михайловске и Кисловодске. Их деятельность приостановили. Кроме того, фигурант нарушил условия домашнего ареста.

«Учитывая тяжесть совершенных преступлений, а также допущенные обвиняемым нарушения ранее избранной ему судом меры пресечения в виде домашнего ареста, по ходатайству следствия фигурант заключен под стражу», – заявили в ведомстве.

Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, суд арестовал имущество обвиняемого и организации на сумму более 150 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае руководителя сети автозаправочных станций в Пятигорске отправили под домашний арест после трагического взрыва.

СУ СК Ставрополья сообщило о разрыве шланга и использовании небезопасного оборудования при перекачке углекислого газа как причине взрыва.

Правоохранительные органы взяли под стражу 38-летнего руководителя заправочных станций из-за возгорания.