Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Опубликовано видео массового ДТП на Комсомольском проспекте в Москве
Департамент транспорта Москвы опубликовал видеозапись пятничного ДТП с возгоранием на Комсомольском проспекте.
Водитель Lixiang выехал на запрещающий сигнал светофора с превышением установленной скорости, сообщил столичный Дептранс в Telegram. «Такое поведение на дороге недопустимо и опасно для жизни окружающих», – подчеркнули в ведомстве.
За ДТП водитель будет нести административную ответственность по нескольким статьям КоАП одновременно, добавили в дептрансе.
Видео ДТП смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу движение по Комсомольскому проспекту в Москве перекрыли из-за аварии с участием нескольких автомобилей. В результате столкновения четырех машин в центре столицы пострадали два человека.
Позднее число пострадавших выросло до четырех.