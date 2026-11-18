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Японские автоконцерны договорились унифицировать ключевые комплектующие
Японская Ассоциация автопроизводителей совместно с Ассоциацией производителей автокомпонентов намерена унифицировать ключевые материалы и детали, чтобы снизить издержки и ускорить разработку машин нового поколения с глубокой программной интеграцией.
Японский автопром запускает масштабную инициативу по совместной стандартизации ключевых материалов и комплектующих между различными компаниями, при этом Ассоциация автопроизводителей Японии будет работать над проектом вместе с Ассоциацией производителей автокомпонентов, сообщает NHK.
Планируется унифицировать сталь и смолы для пластиков, применяемых в кузовах и наружных панелях автомобилей, а также жгуты проводов, объединяющие кабели электроники, включая стандартизацию их технических спецификаций.
До сих пор автоконцерны использовали комплектующие и материалы по собственному выбору, однако отраслевые ассоциации рассчитывают, что переход к общим стандартам сократит затраты и сроки разработки, что позволит больше инвестировать в передовые технологии, включая программно-определяемые автомобили, функции которых можно улучшать за счет обновления программного обеспечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, японская корпорация Toyota Motor реализовала свыше 58 млн экземпляров модели Corolla по всему миру за 60 лет с момента выпуска первого поколения автомобиля. В конце лета новые американские импортные тарифы на автомобили канадского производства нанесли наиболее серьезный удар по позициям японских концернов Toyota и Honda. В прошлом году японские автопроизводители Toyota и Honda планировали использовать бамбук, яичную скорлупу и ракушки для создания деталей салона своих автомобилей.