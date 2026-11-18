Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?0 комментариев
ВС России поразили украинские военные аэродромы и энергообъекты
Минобороны: Армия России ударила по военным аэродромам и энергообъектам ВСУ
Министерство обороны сообщило о поражении украинских военных аэродромов и объектов энергетической инфраструктуры в зоне проведения специальной военной операции.
Вооруженные силы России нанесли удары по украинским военным аэродромам, а также объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Кроме того, поражены места производства и хранения беспилотников и наземных роботизированных комплексов, склады боеприпасов и пункты временной дислокации противника в 143 районах, сообщает Минобороны.
Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия в Донецкой народной республике и Днепропетровской области. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях.
Совокупные потери украинской армии на этих направлениях превысили 540 военнослужащих, также уничтожены 13 боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка.
Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружковка, Краматорск, Николаевка, Торецкое и Черевковка в Донецкой народной республике.
ВС России улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи в Харьковской, Сумской и Запорожской областях, а также в ДНР. В результате действий этих подразделений потери ВСУ составили свыше 620 человек, несколько артиллерийских орудий, станций радиоэлектронной борьбы и десятки единиц автомобильной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские военные нанесли удары по сухогрузу с военным грузом для ВСУ в Черном море и четырем электроподстанциям на Украине.
В понедельник расчет ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожил шесть единиц автомобильной и мототехники вооруженных сил Украины в Сумской области.
На прошлой неделе российские подразделения нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.