Путин пообещал Чо Ён Вону открыть в Курске памятник подвигу воинов России и КНДР

Эксперт: Путин отводит транспорту стратегическую роль в развитии страны

Политолог Шаповалов: Путин формирует транспортный каркас России на десятилетия вперед

Tекст: Олег Исайченко

«Россия – самая большая страна в мире, над территорией которой никогда не заходит Солнце. В таких условиях транспортная сфера приобретает для государства особое, в чем-то даже философское значение. Это не просто средство сообщения между регионами, а метафора единства страны и своеобразный памятник упорству нашего народа, который шаг за шагом расширял границы Отчизны», – сказал Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

По его словам, Владимир Путин отводит транспорту стратегическую роль в развитии России и считает эту сферу одной из приоритетных. «Глава государства продолжает «наращивать» логистический каркас страны, что создает задел для будущего роста экономики и повышения благосостояния регионов», – отмечает собеседник.

«Причем речь идет о комплексном развитии транспорта. Строятся новые скоростные автомобильные и железнодорожные магистрали, связывающие между собой даже самые отдаленные территории. На этом фоне особенно важно отметить так называемое «Единое Азовское кольцо» – сеть дорог, интегрирующих новые регионы в единое логистическое пространство России», – напоминает он, добавляя, что работы над этим масштабным проектом продолжаются даже в условиях регулярных ударов противника.

«Кроме того, с момента начала СВО отечественная гражданская авиация фактически пережила второе рождение. Принятые Путиным решения о приоритетной поддержке отечественного авиастроения уже дали заметные результаты. Россия сумела показать всем недоброжелателям, что наша страна может самостоятельно создавать лайнеры мирового уровня», – подчеркивает эксперт.

Значительные результаты демонстрирует и судостроительная отрасль. Знаменательным событием, в частности, стал «обгон» Россией показателей тоннажа коммерческих судов Советского Союза. «То есть речь идет о по-настоящему выдающихся темпах развития, которые наглядно показывают: Москва готова претендовать на глобальное логистическое лидерство», – уточняет собеседник.

По мнению Шаповалова, все эти преобразования становятся частью более масштабного исторического процесса – формирования новой транспортной инфраструктуры страны. Однако на этом пути Россия будет опираться преимущественно на собственные силы. «Глава государства понимает, что в столь критической сфере фундаментом развития могут служить лишь отточенные отечественные решения. Именно эта установка и позволила российскому транспорту добиться новых высот», – заключил Шаповалов.

В понедельник Владимир Путин в преддверии Дня работника транспорта встретился с главой Минтранса Дмитрием Ядровым. Кроме того, президент поздравил всех граждан, для кого этот праздник является профильным. Сегодня в транспортной сфере задействовано почти 5 млн человек, чей труд обеспечивает связанность России.

В ходе встречи Ядров поделился успехами транспортной отрасли. По его словам, за последние девять месяцев в стране перевезли 11 млрд 474 млн пассажиров. Грузовые перевозки при этом остаются «на стабильном уровне»: за тот же период удалось транспортировать 5 млрд 700 млн тонн грузов.

Значительная доля пассажирских и грузовых перевозок приходится на железную дорогу. Так, за девять месяцев поездами воспользовались 986 млн пассажиров. Объем грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,2%, достигнув 339 млн тонн. Параллельно обновляется подвижной состав РЖД: закуплены 299 новых локомотивов и 455 вагонов.

Развивается и авиационное сообщение. Россия поддерживает авиасообщение с 39 государствами, а отечественный авиапарк насчитывает 1075 воздушных судов. Приоритетным направлением остается развитие собственного авиастроения. «В прошлом году завершили сертификацию самолета Ту-214, в этом году – самолета Ил-114–300 и двигателя ПД-8. Ждем от авиационной промышленности в следующем году доказательные документы для сертификации самолётов «Суперджет» и МС-21», – пояснил Ядров.

Важную роль играет и водный транспорт, на который приходится более 70% всех внешнеторговых грузов. «Мы приросли по мощности в этом году на 13 млн тонн, и растет непосредственно перевалка грузов на 4,1%, что составляет 662 млн», – сообщил министр. Кроме того, повышается привлекательность российского флага: под него перешли уже более 130 судов.

В дальнейшем развитие отрасли продолжится в рамках масштабных инфраструктурных проектов. «У нас сформирована программа развития транспортного комплекса, определен бюджет транспортной системы. Это 5,6 трлн рублей», – рассказал Ядров о планах на ближайшую трехлетку. По его словам, выделенные средства позволят реализовать все начинающиеся мегапроекты.