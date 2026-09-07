Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с КНДР

Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»

Американист Дудаков: Подарок Уиткоффа Путину говорит о реализме в политике Трампа

Tекст: Олег Исайченко

«В американском политическом лексиконе «Мир через силу» является лозунгом тех деятелей, которые выступают за больший реализм во внешней политике и за отказ от участия в бесконечных войнах. В этой концепции страна не прекращает наращивать военный потенциал, но он рассматривается именно как элемент сдерживания», – пояснил американист Малек Дудаков.

В связи с этим, заметил эксперт, подарок Уиткоффа Путину может означать, что Белый дом не против договариваться с Москвой по деэскалации украинского кризиса. «Администрация Трампа опасается прямого вовлечения в украинский конфликт США и своих европейских союзников», – детализировал собеседник.

«Белый дом пытается активно перезапустить переговорный процесс в канун промежуточных выборов. Но вряд ли за два месяца можно сделать то, чего не получалось достичь полтора предыдущих года. В США сохраняется много противоречий. Кроме того, европейская «партия войны» и украинские лоббисты все менее охотно следуют повестке Трампа», – отметил спикер.

Если говорить о Москве, то ее переговорные позиции еще усилятся к лету 2027 года, спрогнозировал политолог. «Украину ждет тяжелая зима, особенно если Россия продолжит поражать объекты энергетической инфраструктуры. Экономика украинского государства полностью зависит от внешних заимствований», – напомнил он.

«Через год Москве будет проще «дожимать» Киев в рамках переговорного процесса. Полагаю, об этом российские официальные лица сказали американским переговорщикам в рамках вчерашних бесед», – резюмировал Дудаков.

Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер во время визита в Москву подарили президенту России Владимиру Путину сувенирную монету, на одной стороне которой написана фраза: Peace through strength («Мир через силу»). Об этом сообщил корреспондент Александр Юнашев в своем канале в Max.

«Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – добавил автор поста.

Сама беседа была «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – указал он.

«Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», – добавил Ушаков.

По сообщениям СМИ, после вылета из Москвы Уиткофф и Кушнер прибыли в украинскую столицу. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин приказал прекратить удары по Киеву на трое суток для подготовки и проведения этих контактов, сообщает РИА «Новости».