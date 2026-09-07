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Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с КНДР
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с КНДР на церемонии открытия автомобильного моста через реку Туманную.
Отношения двух стран достигли небывалых высот в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, передает РИА «Новости». Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что Москва и Пхеньян активно сотрудничают почти во всех сферах и координируют действия для поддержания стабильности в регионе.
«Отношения между Россией и КНДР сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства», – отметил глава российского кабмина во время церемонии открытия автомобильного моста через реку Туманную. В мероприятии по видеосвязи также принял участие председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.
Мишустин добавил, что дружба и взаимопомощь между народами двух стран прошли проверку временем. По его словам, эти связи доказали свою прочность и не зависят от внешних факторов. Россия намерена и дальше делать все необходимое для их всестороннего развития.
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