В ЛДПР предложили суммировать северный стаж женщин для досрочной пенсии

Tекст: Алексей Дегтярёв

В настоящее время право на досрочную пенсию в 50 лет предоставляется матерям двоих и более детей при наличии 20 лет страхового стажа, передает ТАСС.

Для получения льготы требуется отработать 12 лет на Крайнем Севере или 17 лет в приравненных районах. «Женщина трудилась в тяжелейших северных условиях, родила двоих детей, но если часть стажа набрана в районах Крайнего Севера, а часть – в приравненных местностях, то ей отказывают в досрочной пенсии только из-за союза «либо» в тексте закона», – подчеркнула парламентарий.

Кроме того, Харченко обратила внимание на необходимость учета опекаемых детей при назначении досрочной пенсии. По ее мнению, право на льготу не должно зависеть исключительно от количества рожденных детей, так как некоторые женщины по медицинским показаниям воспитывают одного ребенка, годами работая в суровых климатических условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд анонсировал автоматическое назначение досрочных страховых выплат многодетным матерям.

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