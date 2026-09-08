Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что всё написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.4 комментария
Песков назвал опасными попытки сохранить однополярный мир
Песков предупредил об опасности попыток сохранения однополярного мира
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными попытки сохранить однополярное мироустройство в ущерб глобальной стабильности.
Попытки удержать однополярную систему мироустройства представляют серьезную угрозу, передает ТАСС. Об этом заявил Дмитрий Песков во время общения с индийскими журналистами.
«Мы видим, что однополярная система фактически рушится – она теряет свою конкурентоспособность, но при этом пытается вернуть утраченные позиции, порой предпринимая весьма жесткие шаги и нанося ущерб глобальной системе, мировой экономике, окружающей среде, политике и системе международного права. Это крайне опасный процесс», – подчеркнул представитель Кремля.
Брифинг состоялся в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Нью-Дели. Пресс-секретарь президента обратил внимание на деструктивные последствия действий тех, кто стремится сохранить доминирование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дмитрий Песков выразил надежду на визит Владимира Путина на сентябрьский саммит БРИКС в Индию.
Индийские дипломаты отметили важность этой поездки для развития многополярного мироустройства.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер заявил о крупнейшей структурной трансформации мира.