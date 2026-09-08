  • Новость часаКремль заявил об уверенности России в скорой победе
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    Американских военных сажают на таблетки ради агрессии
    Лавров признался в отсутствии сожалений из-за фразы про «дебилов»
    Скульптор «Ивана» объяснил, как на памятнике появилась японская хризантема
    Российская студия анонсировала «научно-фантастический» шутер «Квантовый контроль»
    Минобороны перечислило пораженные цели в Киеве
    Диверсант из Молдавии признался в подготовке убийства генерала
    Венгрия объявила о высылке десяти российских дипломатов
    Politico: АдГ готовит политический нокаут Мерцу
    Объявлено об открытии 11 новых «Русских домов» за рубежом
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сериал «Трудно быть богом» произвел культурную революцию

    Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что всё написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Одиночество – это катастрофа

    Как так получилось, что семья – даже не в первой пятерке приоритетов нашей молодежи? Инфантилизм – склонность молодых людей воспринимать себя как «половозрелых детей», которые не могут и не хотят брать на себя ответственность, в том числе ответственность за создание семьи? Да. Но не только.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке сразу чувствуешь себя как дома

    Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.

    4 комментария
    8 сентября 2026, 12:29 • Новости дня

    Песков заявил об отсутствии у России цели отказаться от доллара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремится к дедолларизации, но вынуждена переходить на расчеты в рублях из-за санкционного давления Запада.

    Российские власти не ставят перед собой задачу отказаться от использования американской валюты, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для индийских журналистов в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели объяснил позицию Москвы по вопросу международных расчетов.

    «Мы не преследуем цели дедолларизации. Напротив, мы открыты к любому возможному методу оплаты. Но вы знаете, что некоторые страны используют некоторые национальные валюты как инструмент для политического давления», – подчеркнул представитель Кремля.

    По его словам, ряд государств применяют свои деньги для введения санкций. Поскольку они блокируют возможность использования их валют, Россия вынуждена опираться на собственную, добавил пресс-секретарь. Он также указал, что переход на расчеты в национальных валютах отвечает интересам всех участников торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля опроверг планы БРИКС по созданию альтернативной доллару валюты.

    Ранее он объяснил переход многих стран на национальные валюты американскими ограничениями.

    В конце прошлого года пресс-секретарь президента сообщил о переводе почти всей торговли между Россией и Индией в рубли и рупии.

    7 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе России торговать за бусы вместо долларов

    Лавров: Россия не против использования доллара, но не намерена торговать за бусы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова использовать доллар в расчетах, однако при невозможности этого страна не станет торговать за бусы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, Лавров отметил необходимость отказа от механизмов и валют, навязанных западной моделью глобализации, передает РИА «Новости».

    «Мы не против доллара, от доллара мы не отказывались. Нам отказали в долларе. И что же, хотят, чтобы мы теперь сидели и на бусы обменивали то, что нам нужно? Нет, так не будет», – сказал он.

    Министр подчеркнул, что заявления о справедливой экономической системе оказались забыты, как только появилась потребность наказать Россию.

    Торговля за бусы является символом западной колонизации, когда колонизируемые народы получали за свои богатства безделушки.

    Ранее министр иностранных дел России указал на невиданные масштабы злоупотребления положением доллара со стороны США.

    Глава МИД обвинил американскую администрацию в превращении этой валюты в оружие против неугодных стран.

    Из-за подобных действий Москва начала вынужденный поиск альтернативных международных платежных платформ.

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    7 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете

    МИД: Россия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге

    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские власти приняли решение прекратить работу немецкого дипломатического представительства и культурных центров имени Гете в качестве ответной меры на недружественные действия Берлина, сообщили в МИД.

    Российское внешнеполитическое ведомство объявило о жестких ответных мерах в отношении дипломатических структур ФРГ, говорится в сообщении на сайте МИД. Причиной стало закрытие российского генконсульства в Бонне и Русского дома науки и культуры в Берлине.

    Согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге официально отозвано. Представительство обязано полностью свернуть свою деятельность не позднее 18 сентября 2026 года. К этой же дате все сотрудники дипмиссии должны покинуть территорию страны.

    Кроме того, закрываются культурные центры имени Гете. Их командированному персоналу предписано выехать до 13 сентября. В министерстве подчеркнули, что ответственность за новый виток эскалации двусторонних отношений полностью лежит на правительстве Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил о прекращении культурного присутствия ФРГ в нашей стране.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев анонсировал скорые ответные шаги Москвы.

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    8 сентября 2026, 00:01 • Видео
    Выборы в Германии шокировали всю Европу

    Выборы в Саксонии-Анхальт завершились триумфом «Альтернативы для Германии» (АдГ) и позором партий власти. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла призвал к восстановлению отношений с Россией, а канцлер Фридрих Мерц посыпает голову пеплом. Чего теперь ждать?

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    7 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    Ученые нашли опасных паразитов почти в каждом обследованном тунце

    ScienceAlert: Бразильские ученые обнаружили червей в 96% выловленных тунцов

    Ученые нашли опасных паразитов почти в каждом обследованном тунце
    @ Togabi/Wikimedia

    Ученые Федерального университета Санта-Катарины в Бразилии обнаружили паразитов почти во всех исследованных образцах полосатого тунца. Некоторые обнаруженные организмы потенциально опасны для человека и могут сохранять аллергенные свойства даже после заморозки или термической обработки рыбы.

    Для исследования отобрали 53 тунца, выловленных у побережья Бразилии. Признаки заражения выявили у 96% экземпляров. Паразиты присутствовали практически во всех изученных частях организма рыб – полностью свободными от них оказались только сердце и почки, передает ScienceAlert.

    Больше всего червей нашли в кишечнике. Следующими по степени заражения стали мышечная ткань, употребляемая человеком в пищу, и желудок. Ученые установили присутствие паразитов рода Anisakis, представителей отряда Trypanorhyncha, а также рода Rhadinorhynchus.

    Авторы работы призвали усилить санитарный контроль рыбной продукции. Они также указали на необходимость потрошить тунца сразу после вылова, чтобы предотвратить перемещение личинок из внутренних органов в мясо.

    Полосатый тунец имеет высокую промысловую ценность, широко применяется в производстве консервов, а также продается в свежем и замороженном виде, в сыром виде используется для приготовления сашими. В Бразилии он является самым распространенным представителем тунцовых, а по итогам 2022 года занял третье место среди наиболее активно добываемых морских видов в мире. Тогда глобальный вылов достиг 3,1 млн тонн.

    В исследовании отмечается, что рыба перед поступлением в продажу проходит проверку, во время которой видимых паразитов удаляют. Большинство червей после консервирования не представляет опасности для человека. Случаи заражения людей личинками Trypanorhyncha редки, а заболевания способны вызывать лишь некоторые виды Anisakis.

    Исследователи отметили, что нагревание рыбы до температуры выше 60 градусов не менее десяти минут или заморозка при минус 20 градусах на сутки обезвреживают личинки Anisakis. При этом отдельные аллергены паразита могут сохраняться после приготовления и замораживания. Поэтому даже погибшие личинки способны представлять опасность для чувствительных к ним людей. Отдельные паразиты могут закрепляться на стенках кишечника человека, вызывая боль в животе, тошноту, рвоту и диарею.

    Паразитолог Вашингтонского университета Челси Вуд напомнила, что присутствие червей не всегда свидетельствует об ухудшении состояния морской среды. Жизненный цикл Anisakis связан с несколькими звеньями пищевой цепи, включая рыб, кальмаров, китов и дельфинов. Поэтому распространение таких организмов может, напротив, указывать на восстановление численности морских млекопитающих.

    Ученые считают необходимым продолжить наблюдения не только у берегов Бразилии, но и в других крупных районах промысла. Это позволит выяснить, насколько широко распространены паразиты в тунце и как их численность меняется под воздействием природных и антропогенных факторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеринарный врач Владимир Воронин предупредил об опасности заражения паразитами от тунца. В августе текущего года ученые зафиксировали массовое появление этой рыбы у Командорских островов. Весной китайские исследователи обнаружили в сырых морепродуктах вызывающий слепоту вирус.

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    7 сентября 2026, 17:10 • Новости дня
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что немецкое руководство не начнет военные действия с Россией ради отвлечения внимания от успехов оппозиции.

    Глава словацкого кабинета министров прокомментировал недавние электоральные события в немецком регионе, передает ТАСС. Политик рассчитывает, что Берлин не станет инициировать вооруженное противостояние с Москвой в попытке сместить фокус внимания с триумфа партии «Альтернатива для Германии».

    Победу политической силы в Саксонии-Анхальте следует воспринимать предельно объективно, считает Фицо. По его мнению, итоги прошедшего голосования напрямую отражают растущее недовольство немецких избирателей текущим курсом правящих партий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель заявила о праве оппозиции на формирование земельного правительства.

    Накануне голосования канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил избирателей об угрозе экономического краха.

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    7 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате ночной атаки украинских беспилотников в Мариуполе загорелся и получил серьезные повреждения гипермаркет.

    Крупный торговый объект пострадал в результате ночного налета украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Удар спровоцировал сильный пожар, который привел к частичному обрушению стен здания.

    Внутри гипермаркета огонь уничтожил строительные материалы, бытовую технику и другие товары. На месте происшествия специалисты обнаружили обломки ударных дронов самолетного типа. Среди найденных фрагментов оказались части двигателей, элементы конструкции и крылья с надписями на украинском языке.

    В конце августа украинский дрон атаковал магазин бытовой техники в Мелитополе.

    В середине прошлого месяца ночной налет беспилотников ВСУ полностью уничтожил гипермаркет «Галактика» в Енакиеве.

    На месте разрушенного торгового комплекса следователи обнаружили фрагменты ударных аппаратов зарубежной сборки.

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    7 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Акции «Евротранса» рухнули на фоне сообщений о задержании топ-менеджеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки топливной компании «Евротранс» резко снизились после сообщений о дефолте и задержании председателя совета директоров Игоря Мартышова по делу о хищениях.

    Во время основной торговой сессии на Московской бирже бумаги ПАО «Евротранс» потеряли более 6% стоимости, передает ТАСС. К середине дня падение немного замедлилось, цена составила 28,9 рубля за акцию.

    Ранее организация допустила дефолт по всем десяти выпускам облигаций. Представители сети АЗС объяснили невыплату купонного дохода временной нехваткой свободных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки.

    Напомним, правоохранители задержали бывшего замначальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова и топ-менеджеров компании «Евротранс» по делу о хищении топлива.

    Фигурантам уголовного дела грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом.

    В конце августа Федеральная антимонопольная служба инициировала разбирательство в отношении сети автозаправок «Трасса» из-за завышения стоимости бензина.

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    7 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Минобороны: Дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские беспилотники «Герань-4 сикер» нанесли удары по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки были поражены фуры, перевозившие дроны и их комплектующие, а также автоцистерны с горюче-смазочными материалами.

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры успешной работы расчетов беспилотников. «Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих», – подчеркнули в ведомстве. Также отмечается, что некоторые автоцистерны использовались для транспортировки и кратковременного хранения нефтепродуктов.

    Накануне российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры противника в этом же регионе.

    В июле дроны атаковали стоянку грузовой техники украинской армии в Днепропетровской области.

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    8 сентября 2026, 04:15 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по Киеву и Киевской области
    Российские войска нанесли удары по Киеву и Киевской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли ракетные удары по Киеву, также беспилотниками поражены цели в Киевской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    В ночь на 8 сентября в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического оружия. Позже в ВСУ заявили о движении ракет в направлении Одессы и Киева. В столице Украины прозвучали взрывы.

    Кроме того, российские войска нанесли удары беспилотниками по целям в Бориспольском и Фастовском районах Киевской области. Украинская сторона сообщает, что загорелись промышленные предприятия, огонь уничтожил семь грузовиков, также был атакован логистический комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истек срок моратория на удары российских войск по целям в Киеве, действовавшего три дня по указанию президента России Владимира Путина.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.

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    7 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Минобороны: В Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ
    Минобороны: В Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Харьковской области подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо вокруг украинских сил в районах Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного, в окружении остаются около 1,7 тыс. боевиков, сообщило Минобороны России.

    Военные группировки ВС России усилили давление на позиции ВСУ сразу на нескольких направлениях, сообщает Минобороны в Max.

    В зоне ответственности «Севера» потери врага достигли 190 человек, двух боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.

    В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Малой Рыбицы, Уланово и Хотени. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи у Болдыревки, Ковалевки и Червоного Оскола в Харьковской области, а также у Маяков, Райгородка и Рубцов в ДНР, уничтожив свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину Snatch британского производства, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю в районах Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Красного Молочара, Николаевки, Новоселовки, Семеновки и Славянска в ДНР. Потери противника здесь превысили 200 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина Husky TSV британского производства, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Центр» сообщила об улучшении тактического положения в районах Андреевки, Белозерского, Горняка, Доброполья, Нововодяного и Новогришино в ДНР, а также Ивановки, Новоандреевки и Новотроицкого в Днепропетровской области, где украинские формирования потеряли до 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника в районах Великомихайловки в Днепропетровской области, а также Барвиновки, Васиновки, Никольского, Общего, Омельника и Червоного Яра в Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 275 военнослужащих и 10 автомобилей.

    Группировка «Днепр» атаковала механизированную и горно-штурмовую бригады ВСУ в районах Антоновки, Кушугума и Разумовки в Запорожской области, уничтожив свыше 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 21 автомобиль.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры, места хранения беспилотников и комплектующих, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 229 391 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 850 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 394 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 71 267 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и поразили личный состав и технику украинских бригад в Сумской и Харьковской областях.

    Ранее подразделения группировки «Днепр» освободили Новопавловку в Запорожской области, а войска группировки «Восток» взяли под контроль Червоную Криницу.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переходе под контроль российской армии восьми населенных пунктов, из них трех в Харьковской области.

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    8 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    Минобороны заявило о «безлимитном тарифе» ударов по целям на Украине
    Минобороны заявило о «безлимитном тарифе» ударов по целям на Украине
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия имеет безграничную возможность нанесения ударов по военным целям на территории Украины, заявило Министерство обороны.

    Ведомство в Max опубликовало пост с подписью «По целям днем и ночью, безлимитно».

    К посту прикреплена картинка, на которой запечатлены дроны. На ней также есть надпись «Тариф армия России».

    В ночь на вторник Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву и Киевской области.

    В середине августа российская армия поразила киевский завод по производству комплектующих для ракет.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что ударами по Киеву российские военные сокращают дальнобойные возможности ВСУ.

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    7 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    @ Morteza Akhoundi/ISNA/Handout via Xinhua/Global Look Press

    Вооруженный конфликт с Ираном не только привел к росту стоимости топлива и увеличению транспортных расходов, но и изменил расстановку сил на глобальном нефтяном рынке. Даже после завершения боевых действий некоторые последствия кризиса могут оказаться необратимыми, пишут американские аналитики.

    Одним из главных изменений стало усиление влияния Тегерана на судоходство в Ормузском проливе, через который до начала конфликта проходило около 20% мировой нефти, сообщает CNN. После атак США и Израиля Иран сначала попытался перекрыть этот маршрут, лишив рынок примерно 13 млн баррелей поставок в сутки, а затем перешел к регулированию движения судов.

    Иранские власти создали специальную администрацию пролива и потребовали от судоходных компаний регистрировать корабли, придерживаться согласованных маршрутов и платить сборы. Впоследствии Соединенные Штаты организовали ночное сопровождение танкеров, чтобы защитить их от атак беспилотников.

    Инвестиционный стратег Baird Росс Мэйфилд полагает, что после войны позиции Ирана в Ормузском проливе останутся сильными. По его словам, страны, зависящие от ближневосточной нефти, будут вынуждены приспосабливаться к новым условиям.

    «Закрытие Ормузского пролива из гипотетического маловероятного риска превратилось в продемонстрированную и эффективную тактику», – заявил эксперт.

    Аналитики допускают, что будущее соглашение с Тегераном может предусматривать плату за обеспечение безопасного прохода. Руководитель отдела анализа сырьевых рынков JPMorgan Наташа Канева оценила возможное влияние подобных сборов примерно в один доллар на баррель. Обслуживание одного рейса крупного нефтяного танкера туда и обратно может обойтись приблизительно в 260 тыс. долларов.

    Вторым значительным последствием стало укрепление роли Китая на нефтяном рынке. Хотя КНР не относится к крупнейшим производителям сырья, страна продемонстрировала способность быстро сокращать импорт и управлять спросом. Использование накопленных до войны резервов позволило Пекину уменьшить закупки примерно на пять млн баррелей в сутки.

    Одновременно в Китае продолжился переход на электрический транспорт. Во время майских праздников потребление энергии зарядными станциями на автомагистралях выросло на 55,6% по сравнению с предыдущим годом. Почти четверть автомобилей на китайских трассах в этот период составляли электромобили.

    КНР также смогла оперативно заменить часть нефти и газа углем при производстве электроэнергии. В результате мировой спрос на сырье сократился значительно сильнее прогнозов отраслевых аналитиков. По оценке JPMorgan, из потерянных рынком 1,9 млрд баррелей ближневосточной нефти около 800 млн удалось компенсировать благодаря снижению потребления.

    «История показывает, что прошлые нефтяные шоки часто приводили к устойчивому снижению спроса на бензин, и нынешний случай может не стать исключением», – отметила Канева.

    Третьим изменением стал рост нефтедобычи за пределами Ближнего Востока. Бразилия увеличила производство на 800 тыс. баррелей в сутки, Гайана – на 300 тыс., Канада – на 200 тыс., а Норвегия – на 150 тыс. баррелей. Соединенные Штаты сейчас добывают на 900 тыс. баррелей в сутки больше, чем годом ранее.

    Одновременно ближневосточные государства начали искать альтернативные способы доставки сырья. Саудовская Аравия задействовала автомобильные маршруты к Красному морю и максимально загрузила трубопровод Восток – Запад. Ирак обсуждает с Chevron строительство нефтепровода к Средиземному морю.

    Происходящие перемены усилили и внутренние противоречия в ОПЕК. После объявления Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из объединения дальнейшее участие в нем может пересмотреть Ирак. Багдад намерен увеличить добычу до рекордных пяти млн баррелей в сутки, а в дальнейшем – до семи млн.

    Расширение производства способно снизить цены для потребителей. Однако избыток предложения одновременно создает риск продолжительного перенасыщения рынка и существенного падения доходов нефтедобывающих стран и компаний.

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    8 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    Лавров признался в отсутствии сожалений из-за фразы про «дебилов»
    Лавров признался в отсутствии сожалений из-за фразы про «дебилов»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров признался, что не жалеет о сказанной в 2015 году знаменитой нецензурной фразе.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что не испытывает сожалений из-за нецензурной фразы про «дебилов», произнесенной на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии в 2015 году, передает ТАСС.

    «Я не радуюсь, что она «ушла в народ». Наверное, это должно льстить. Но это было естественное, как вы сказали, проявление определенных чувств в определенной ситуации. Нет, я не жалею об этом. Это часть русского языка. Правда, «дебилы» – иностранное слово», – сказал министр в интервью для интернет-проекта «Сама Меньшова».

    По словам руководителя внешнеполитического ведомства, невозможно написать универсальный учебник, предусматривающий все ситуации в дипломатической работе. В одних случаях нужно улыбаться, в других – подмигнуть, а иногда – отвернуться и пробурчать что-то под нос, поскольку этому не учат.

    Лавров пояснил, что понимание того, как вести себя во время переговоров, приходит с опытом дипломатической работы. Он отметил, что руководствуется интуицией, оценивая собеседника и понимая, на что тот будет реагировать, поэтому в таких вопросах не может быть клише.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле министр иностранных дел России отказался регистрировать бренд со своим известным нецензурным выражением.

    Годом ранее дипломат назвал склонность к использованию крепких слов особенностью своего характера.

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила легендарное умение главы МИД подбирать точные русские слова.

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    8 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Киевской области, также поражен танкер в порту Черноморск Одесской области, сообщило Минобороны.

    Атака осуществлялась с использованием средств наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников, указало ведомство в Max.

    Поражены предприятия, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и дронов. Кроме того, удары пришлись по транспортно-логистическим и распределительным центрам военных грузов в Киеве и Киевской области.

    Также целями стали объекты в порту Черноморск Одесской области, которые использовались для разгрузки военной помощи. В ходе атаки было уничтожено морское судно типа танкер, перевозившее горюче-смазочные материалы для украинской армии.

    В середине августа российские военные поразили киевский завод по производству комплектующих для ракет.

    В начале прошлого месяца армия России атаковала украинские предприятия по сборке беспилотников.

    В июле Министерство обороны отчиталось об уничтожении резервуаров с топливом в портах Одессы и Черноморска.

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    7 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Мировое время решили отвязать от физического вращения Земли

    The Times: Мировое время отвяжут от физического вращения Земли

    Мировое время решили отвязать от физического вращения Земли
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глобальный стандарт времени намерены окончательно отделить от физического движения Земли, пишет газета Times со ссылкой на сотрудника Национальной физической лаборатории Британии Сетнама Шемара.

    Необходимость таких изменений вызвана неожиданным ускорением Земли, из-за которого ученым впервые потребовалось вычесть одну секунду из Всемирного координированного времени, сообщает The Times, передает РИА «Новости». Подобная мера оказалась критической угрозой для современной техники.

    Шемар пояснил в интервью газете причину возможных сбоев. «Многие компьютерные программы предполагают, что все високосные секунды положительны, поэтому их придется переписывать», – отметил специалист.

    Принудительный пропуск секунды способен спровоцировать системные ошибки в навигации, телекоммуникациях, энергосетях и на финансовых рынках. Чтобы избежать технологического коллапса, делегаты Генеральной конференции по мерам и весам в октябре планируют отказаться от практики синхронизации. Ожидается, что использование високосных секунд прекратится с 20 мая 2027 года.

    В дальнейшем атомное время будет постепенно расходиться с астрономическим. По оценкам экспертов, разрыв достигнет одного часа лишь через тысячи лет, когда современные методы измерения могут стать полностью неактуальными.

    В прошлом году астрономы зафиксировали загадочное ускорение вращения планеты.

    Весной текущего года европейские исследователи обнаружили рекордное снижение скорости вращения Земли из-за таяния ледников.

    Для повышения точности навигации Россия модернизировала государственный эталон времени.

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    7 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью Мальков задержан по делу о хищении топлива
    Экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью Мальков задержан по делу о хищении топлива
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывшего замначальника ГУ МВД по Подмосковью Сергея Малькова задержали по делу о хищении моторного топлива вместе с другими экс-сотрудниками полиции и топ-менеджерами компании «Евротранс», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Как указала Волк в Max, бывший заместитель начальника ГУ МВД по Московской области генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков задержан по подозрению в хищении моторного топлива.

    «Трое топ-менеджеров ПАО «Евротранс» уже заключены под стражу. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел. В настоящее время они, а также Мартынов задержаны по ст. 91 УПК РФ», – написала она.

    Помимо Малькова, по делу проходят экс-начальник ФКУ ЦХиСО подмосковного главка полковник Алексей Суяров, бывший руководитель отдела того же центра подполковник Анна Левина и три топ-менеджера ПАО «Евротранс». Следствие намерено ходатайствовать об аресте бывших полицейских. Мероприятия проводились силами ГУСБ и ГУЭБиПК МВД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антимонопольное ведомство заподозрило компанию «Евротранс» в необоснованном завышении стоимости топлива.

    Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу Виталия Лаврищева.

    Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали бывшего чиновника Минпромторга Дмитрия Колобова по делу о мошенничестве.

     

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