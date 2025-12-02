Песков сообщил о переходе товарооборота России и Индии на нацвалюты

Tекст: Елизавета Шишкова

Практически весь товарооборот России и Индии осуществляется в национальных валютах, заявил Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул значимость перехода на рубли и рупии, отметив, что такой механизм защищает торговое сотрудничество от внешнего влияния и способствует сохранению суверенитета обеих стран.

Песков добавил: «Нам необходимо организовать наш товарооборот и наше торговое взаимодействие таким образом, чтобы на них не влияли третьи страны. Практически весь объем наших торговых отношений оплачивается в национальных валютах. Это очень важно, потому что таким образом мы защищаем нашу торговлю, суверенитет обеих стран, России и Индии, и наше торговое сотрудничество».

Песков также отметил, что Россия намерена увеличивать импорт из Индии, чтобы сбалансировать существующий дисбаланс во внешней торговле двух стран. По его словам, сейчас Россия продает Индии больше, чем покупает, и обе стороны ведут совместную работу для поиска возможностей расширения российского импорта индийских товаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российско-индийские отношения строятся на историческом опыте и взаимной выгоде, особенно в энергетической сфере.

Президент России Владимир Путин прибудет в Индию с государственным визитом по приглашению премьер-министра Нарендры Моди 4 и 5 декабря.

Индийские военные инициировали обсуждение закупки российских истребителей Су-57 и систем ПВО С-500 на фоне подготовки визита Путина.