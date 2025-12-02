Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?0 комментариев
Песков заявил о надежности России как поставщика энергоресурсов Индии
Российско-индийские отношения основаны на историческом опыте и взаимной выгоде в сфере энергетики, а предстоящий визит президента России должен укрепить эти связи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.
Россия продолжает оставаться важнейшим поставщиком энергоносителей в Индию по конкурентоспособным ценам, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что эта торговля приносит большую пользу индийской экономике и остается взаимовыгодной для обеих сторон. Он отметил, что двусторонние отношения двух стран базируются на глубоком историческом опыте доверия, партнерства и согласии по вопросам мирового устройства.
Песков также рассказал, что особое внимание в отношениях уделяется защите двустороннего сотрудничества от вмешательства извне, и этот вопрос обязательно будет обсуждаться на предстоящем саммите. Он уточнил, что Россия и Индия намерены продолжать расширять экономические связи, не позволяя внешним силам на них влиять.
Пресс-секретарь президента добавил, что Москва рассчитывает на успешную поездку Владимира Путина в Индию, как это было во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву в прошлом году. По его словам, визит позволит лидерам обсудить ключевые вопросы мировой и региональной повестки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин примет участие в государственном визите в Индию по приглашению Нарендры Моди.
Bloomberg сообщал, что в ожидании визита Путина индийские военные инициировали обсуждение закупки российских истребителей Су-57 и комплексов С-500.