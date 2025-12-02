Песков заявил о надежности России как поставщика энергоресурсов Индии

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия продолжает оставаться важнейшим поставщиком энергоносителей в Индию по конкурентоспособным ценам, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что эта торговля приносит большую пользу индийской экономике и остается взаимовыгодной для обеих сторон. Он отметил, что двусторонние отношения двух стран базируются на глубоком историческом опыте доверия, партнерства и согласии по вопросам мирового устройства.

Песков также рассказал, что особое внимание в отношениях уделяется защите двустороннего сотрудничества от вмешательства извне, и этот вопрос обязательно будет обсуждаться на предстоящем саммите. Он уточнил, что Россия и Индия намерены продолжать расширять экономические связи, не позволяя внешним силам на них влиять.

Пресс-секретарь президента добавил, что Москва рассчитывает на успешную поездку Владимира Путина в Индию, как это было во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву в прошлом году. По его словам, визит позволит лидерам обсудить ключевые вопросы мировой и региональной повестки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин примет участие в государственном визите в Индию по приглашению Нарендры Моди.

Bloomberg сообщал, что в ожидании визита Путина индийские военные инициировали обсуждение закупки российских истребителей Су-57 и комплексов С-500.