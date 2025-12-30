В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах в Европе. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри европейских стран.2 комментария
Рияд потребовал от ОАЭ в течение суток вывести свои войска с территории Йемена и прекратить военную поддержку Южного переходного совета на границе с Саудовской Аравией.
Саудовская Аравия призвала ОАЭ выполнить требование йеменских властей и вывести свои войска с территории республики в течение суток, передает ТАСС.
В официальном заявлении министерства иностранных дел Эр-Рияд особо отмечается: «Королевство подчеркивает важность того, чтобы братские Объединенные Арабские Эмираты откликнулись на требование [руководства] Йемена о выводе вооруженных сил с территории республики в течение 24 часов и прекращении любой военной или финансовой поддержки каких-либо сторон [конфликта] в Йемене».
Кроме того, власти Саудовской Аравии выразили сожаление по поводу действий ОАЭ, которые, по мнению Эр-Рияда, оказали давление на силы Южного переходного совета для проведения операций в восточных провинциях Йемена, непосредственно у границ королевства. В заявлении саудовского МИДа подчеркивается, что Эр-Рияд негативно оценивает поддержку сепаратистов в провинциях Хадрамаут и Эль-Махра.
Дипломатический конфликт между двумя странами обострился на фоне обострения ситуации в Йемене, где влияние различных внешних игроков продолжает провоцировать новые подразделения и смену баланса сил. Саудовская Аравия ожидает, что ОАЭ последуют ее призыву ради стабилизации ситуации в регионе.
