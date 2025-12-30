Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.28 комментариев
Коалиция во главе с Саудовской Аравией ударила по йеменскому порту Мукалла
Официальный представитель сил коалиции заявил, что 27-28 декабря два судна, прибывшие из порта Фуджейра, вошли в порт Мукалла без получения официальных разрешений, отключили системы слежения и выгрузили оружие и боевую технику для поддержки сил Южного переходного совета в восточных провинциях Йемена.
Официальный представитель сил коалиции, генерал-майор Турки аль-Малики назвал произошедшее явным нарушением соглашения о перемирии, а также нарушением резолюции Совета Безопасности ООН № (2216) от 2015 года.
«Учитывая опасность и эскалацию, исходящие от этого оружия, угрожающего безопасности и стабильности, военно-воздушные силы коалиции провели сегодня утром ограниченную военную операцию, направленную против оружия и боевой техники, выгруженных с двух судов в порту Аль-Мукалла», – приводит слова аль-Малики госагентство Саудовской Аравии SPA.
Генерал-майор заверил, что военная операция была проведена в соответствии с международным гуманитарным правом и его нормами, гарантируя отсутствие сопутствующего ущерба.
Он подтвердил неизменную приверженность руководства коалиции деэскалации и поддержанию спокойствия в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра.