Французы озадачились появлением Макрона с залитым кровью глазом
Во время обращения к военным французский президент Эммануэль Макрон появился с заметным покраснением глаза, вызвав волну обсуждений в соцсетях.
Президент Франции Эммануэль Макрон появился на встрече с вооружёнными силами с заметно покрасневшим глазом, что вызвало удивление у французов, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFM. Глава государства попытался сгладить ситуацию шуткой, заявив: «Это совершенно безобидно, воспринимайте как отсылку к «глазу тигра».
Газета Le Parisien уточняет, что Елисейский дворец объяснил внешний вид Макрона разрывом небольшого кровеносного сосуда в глазу. Представители администрации подчеркнули отсутствие угрозы для здоровья президента.
Тем временем пользователи социальных сетей обсуждают произошедшее и строят различные догадки о причинах изменения внешности президента. Одна из популярных версий – семейные проблемы, якобы связанные с его супругой Бриджит Макрон. В Елисейском дворце подобные слухи комментировать не стали.
Напомним, супруга французского президента Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии. Позже Daily Mail объяснил отстраненность жены Макрона во время визита Британию смертью сестры.
Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди, по мнению пользователей, якобы ударила по щеке президента Франции. В окружении французского лидера объяснили видео с пощечиной от Брижит Макрон «обычной семейной шалостью».