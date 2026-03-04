Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Песков заявил о планах Путина выступить в среду на коллегии МВД
Президент Владимир Путин в среду примет участие в ежегодном заседании коллегии МВД России, где обозначит приоритеты ведомства на следующий год, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин сегодня выступит на расширенном заседании коллегии МВД, передает ТАСС.
«Ежегодное мероприятие, важнейшее ведомство подводит итоги работы за минувший год, и президент дает свою оценку этой работы», – заявил Песков.
Также представитель Кремля отметил, что в ходе выступления Путин очертит ключевые ориентиры развития ведомства на 2026 год.
Ранее Песков заявил, что Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством.