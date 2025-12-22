Путин пообещал Рахмону наказать виновных в гибели мальчика из Таджикистана

Tекст: Валерия Городецкая

«Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад», – отметил Путин в начале встречи с Рахмоном, передает ТАСС.

«Совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление», – подчеркнул Путин и заверил, что следствие по этому делу доведут до конца, а виновные обязательно понесут наказание.

Путин отметил, что правоохранительные органы России и Таджикистана взаимодействуют очень тесно и с высоким уровнем доверия, поэтому расследование будет полноценным, а республика будет информироваться о его ходе.

«Как уже сказал, преступление подобного рода вообще выходит за грань понимания, но если совершаются вот такие теракты, совершаются еще в отношении детей, то это вызывает особые чувства», – добавил Путин.

Рахмон поблагодарил Путина за внимание к расследованию и указал на необходимость строгого наказания виновных.

Встреча лидеров прошла в Двадцатиколонном зале Эрмитажа после завершения неформального саммита Содружества Независимых Государств. Переговоры президентов прошли в формате тет-а-тет.

Ранее МИД выразил соболезнования Таджикистану после трагедии в подмосковной школе.

Напомним, 16 декабря в результате нападения 15-летнего подростка в Успенской средней школе был убит один ребенок, и несколько человек получили ранения.