МИД выразил соболезнования Таджикистану после трагедии в подмосковной школе

МИД передал соболезнования Таджикистану после трагедии в школе в Подмосковье

Tекст: Тимур Шайдуллин

Захарова заявила, что министерство выражает глубокие соболезнования таджикистанской стороне, а также близким погибшего и пострадавшим в результате нападения в Успенской школе в Одинцово в Московской области, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что российская сторона будет действовать в духе стратегического партнерства и союзничества с Таджикистаном, основываясь на принципах взаимной поддержки.

По словам Захаровой, «любая человеческая жизнь имеет высочайшую ценность независимо от чего бы то ни было, включая гражданство или национальную принадлежность». Она также добавила, что Россия примет все необходимые меры для объективного и беспристрастного расследования обстоятельств произошедшего нападения на школу.

Инцидент произошел в Успенской средней школе в Одинцово Московской области, в результате которого погиб ребенок из Таджикистана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова также обещала оказать помощь пострадавшим детям и взрослым после трагедии в школе Одинцово.

Напомним, 16 декабря в результате нападения 15-летнего подростка в Успенской средней школе был убит один ребенок, и несколько человек получили ранения.

Нападавший был задержан и признал свою вину, по факту трагедии возбудили уголовное дело.