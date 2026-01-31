  • Новость часаДмитриев оценил встречу с делегацией США
    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»
    Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине
    Военный эксперт оценил последствия блокировки Маском терминалов Starlink
    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов
    Уиткофф: США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Власти Украины назвали официальную причину аварии в энергосистеме
    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия показала миру дорогу в неомодерн

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    31 января 2026, 21:26 • Новости дня

    Посол Бурунди оценил погоду в Москве

    Посол Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал о трудной зиме в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломат из Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал, что погодные условия в Москве переносятся нелегко, особенно этой зимой, однако он с коллегами постепенно к ним привыкает.

    Погода в Москве сейчас очень тяжела для тех, кто не привык к суровому климату, однако со временем к ней можно адаптироваться, заявил посол Бурунди в России Жозеф Нкурунзиза, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, несмотря на непривычность таких условий, сотрудники посольства постепенно привыкают к холоду и снегу.

    «Это всё показывает, что мы можем работать и при таких условиях – в холоде, в снеге, хотя мы и не выросли в таких условиях, и они нам не привычны, мы адаптируемся, мы привыкаем, как и все россияне, которые здесь родились, в Москве», – отметил Нкурунзиза в эфире канала «Соловьев. Live».

    Он подчеркнул, что нынешняя зима особенно трудна: «В этом году, да, особенно тяжело. Температуры особенно низкие, если сравнивать, например, с прошлыми годами, которые я провёл здесь, в Москве». Несмотря на это, дипломат и его коллеги продолжают работать и привыкать к российским зимам.

    Жозеф Нкурунзиза также рассказал, что Россия и Бурунди плодотворно сотрудничают в сферах безопасности, здравоохранения, экономики и образования. Он подчеркнул важность образовательного направления, отметив, что ежегодно более ста студентов из Бурунди получают стипендии для обучения в России. По его словам, в российских вузах сейчас учится немало студентов из африканской страны.

    Дипломат отметил, что после саммита «Россия – Африка» в 2023 году Москва поставила Бурунди мобильную лабораторию для борьбы с инфекционными заболеваниями.

    Среди приоритетов сотрудничества он назвал экономику, а также вопросы безопасности и обороны, подчеркивая их важность для развития и стабильности Бурунди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу во всех регионах Центрального федерального округа объявлен оранжевый уровень погодной опасности на фоне аномальных морозов.

    В Подмосковье минувшей ночью зафиксировали 30-градусный мороз. Причем в Москве ожидается, что погода опередит по суровости Хабаровск.

    30 января 2026, 18:04 • Новости дня
    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск

    На выходных в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске

    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    На предстоящие выходные (31 января – 1 февраля ) в обоих городах прогнозируются серьезные морозы, однако в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске, из-за более низких дневных температур и сильного северного ветра.

    Несмотря на то что ночные температуры в городах почти идентичны (до минус 23 градуса), утром в воскресенье в Москве ожидается до минус 19 градусов, в то время как в Хабаровске будет около минус 14 градусов, согласно прогнозу погоды.

    Из-за влажности и северного ветра московские морозы могут ощущаться значительно суровее хабаровских, которые обычно сопровождаются более сухим воздухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустилась до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигла минус 19. Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.

    29 января 2026, 09:01 • Новости дня
    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, установлен третий рекорд января

    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, что стало третьим метеорологическим рекордом января и превысило показатель 1977 года почти в два раза, сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

    В Москве установлен третий за месяц метеорологический рекорд по количеству выпавших осадков, передает Telegram-канал Поздняковой.

    По словам синоптика, за сутки на ВДНХ выпало 14 мм осадков, что значительно превышает прежний рекорд 1977 года, когда за аналогичный период зафиксировали 8,4 мм.

    Всего за двое суток в столице выпало 27 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы. С начала января на ВДНХ зафиксировано уже 76,2 мм осадков – это 147% от нормы для первого месяца года.

    Позднякова отметила, что этот январь выделяется и по количеству рекордов: обычно в истории инструментальных наблюдений бывало не более двух дней с рекордными осадками в январе, такие случаи фиксировали только в 1970 и 1995 годах. Она подчеркнула, что месяц еще не завершен, поэтому есть вероятность обновления рекорда и по высоте снежного покрова. На 29 января 1994 года этот показатель достигал 61 см.

    Напомним, накануне в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. За день до этого в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Между тем москвичам пообещали облачный и морозный четверг.

    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    30 января 2026, 15:59 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали в Европе сильные холода и осадки

    Метеорологи предупредили о сильных осадках и холодах в феврале в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всемирная метеорологическая организация предупредила о скором распространении холодного арктического воздуха и сильных осадках на большей части Европы, включая север России.

    Страны Европы и европейский север России в ближайшие недели окажутся под воздействием холодного арктического воздуха и значительных осадков, пишет ТАСС. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что арктический холод распространится особенно в Северной и Северо-Восточной Европе, включая Норвегию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и север Беларуси.

    ВМО пояснила, что уже в январе ослабленный полярный вихрь стал причиной проникновения холодного воздуха в средние широты, что вызвало резкое похолодание в Северной Америке, Европе и Азии и спровоцировало сильные снежные бури. В заявлении организации говорится: «В ближайшие недели арктический холодный воздух снова распространится, особенно в Северной и Северо-Восточной Европе».

    Эксперты ВМО добавили, что полярный вихрь представляет собой поток холодного воздуха и ветров, который в обычных условиях закручивается вокруг Северного полюса. При ослаблении этого вихря арктический воздух устремляется на юг, а потоки более теплого воздуха перемещаются в Арктику.

    Организация отметила, что с 1950 года глобальная частота и интенсивность сильных холодов снизились, а средние зимние температуры повысились. Несмотря на это, глобальные климатические изменения продолжают способствовать возникновению экстремальных погодных явлений и периодических похолоданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резкие морозы в странах ЕС уже привели к росту цен и напряженности на газовых рынках. Суточный отбор газа из подземных хранилищ достиг исторических максимумов, а запасы снизились до 58,9 млрд куб. метров.

    Также сильный снегопад стал причиной закрытия границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановки поездов между Бельгией и Нидерландами.


    30 января 2026, 22:07 • Новости дня
    Климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах
    Климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Снег в городах накапливает реагенты, частицы износа шин и тормозов, тяжелые металлы и другие примеси, рассказала газете ВЗГЛЯД климатолог, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Наталья Талинина. Однако, по ее словам, высота сугробов никак не ухудшает экологическую обстановку – количество загрязняющих веществ определяется не объемом снега, а интенсивностью человеческой деятельности.

    «Многоснежие – важный гидрологический фактор, который в период схода снега превращается в значимый сигнал для природных систем. Прежде чем говорить о его последствиях, важно отдельно упомянуть ситуацию в крупных городах, например в Москве. В столице действует около 48 снегоплавильных пунктов, как государственных, так и частных. Они рассчитаны на нынешние объемы осадков, поэтому большая часть выпавшего снега будет собрана и направлена именно туда. Эти пункты оснащены системами очистки талых вод, что предотвращает попадание дорожных реагентов и других загрязняющих веществ в почву», – говорит Талинина. 

    Она рассказывает, что основное последствие многоснежия – увеличение запаса влаги. Весной это может привести к интенсивному половодью, особенно в случае резкого потепления. В первую очередь это отразится на реках региона, а не на городских ливневых системах. Дренажные системы, безусловно, могут быть перегружены, однако значительная часть городского снежного запаса будет утилизирована, а не растает естественным образом.

    «Многоснежная зима способствует увлажнению почвы, что благоприятно для сельского хозяйства при условии постепенного таяния снега. Если же температура резко перейдет в положительные значения, произойдет быстрое таяние, и основной объем воды уйдет поверхностным стоком, усиливая половодье на реках. Летом последствия могут проявиться в виде более высокого уровня грунтовых вод», – предупреждает эксперт.

    Если говорить о риске подтоплений в городах, то он, безусловно, существует, продолжает собеседница. Он будет выше в случае, если снег не будет своевременно убираться, а ливневая канализация окажется засоренной. Однако и здесь ключевыми факторами остаются скорость потепления, интенсивность таяния и оставшийся объем снежного покрова.

    «Что касается экологических последствий, городской снег действительно накапливает загрязняющие вещества: реагенты, частицы износа шин и тормозов, тяжелые металлы и другие примеси. Однако это хроническая проблема. Количество загрязняющих веществ определяется не объемом снега, а уровнем автомобилизации и интенсивностью человеческой деятельности. Поэтому само по себе большое количество снега существенно экологическую обстановку не изменяет, хотя и может усиливать уже существующий негативный эффект», – рассуждает Талинина.

    Специалист также отмечает, что многоснежная зима не является аномалией, а представляет собой проявление естественной климатической изменчивости. Разные годы характеризуются разными режимами, в том числе зимними. Ключевым фактором, определяющим последствия, является не столько объем накопленного снега, сколько режим его таяния. Именно он будет определять влияние накопленных запасов на природные и городские системы.

    Ранее специалисты центра погоды «Фобос» сообщили, что на конец января на Дальнем Востоке и в Сибири зафиксированы самые высокие сугробы в России.

    30 января 2026, 22:21 • Новости дня
    Путин указал на интерес Африки к лицензионному производству российского оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Африканские государства проявляют интерес к созданию у себя лицензионного производства российской военной продукции, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества подчеркнул, что у России открываются новые перспективы для развития военно-технического сотрудничества, в том числе со странами Африки. Путин также отметил, что Россия искренне дорожит исторически прочными и дружественными отношениями со странами Африки.

    По его словам, несмотря на давление со стороны Запада, страны Африки выражают готовность к расширению сотрудничества с Россией в военной и военно-технической сферах, передает РИА «Новости».

    «Речь идет не только об увеличении поставок российского военного экспорта, но и закупке других вооружений, других и материалов, и изделий. Имею в виду комплексное сервисное обслуживание ранее поставленной техники, организацию лицензионного производства российской военной продукции и некоторые другие вопросы», – сказал Путин в ходе заседания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что Россия в 2025 году экспортировала продукцию военного назначения более чем в 30 стран. Он заявил о важности выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Россия реализует или планирует к реализации свыше 340 проектов в сфере военно-технологического партнерства с зарубежными странами, сказал президент.

    29 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Январь стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Январь 2026 года стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Метеорологическая обсерватория Московского государственного университета зафиксировала аномальное количество осадков в январе 2026 года, передает ТАСС.

    Представители университета заявили: «Уходящий январь – самый снежный в Москве за последние 203 года. Первый месяц 2026 года выдался в Москве холодным и аномально снежным. Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами».

    По данным обсерватории, температура воздуха в январе была на полтора градуса ниже климатической нормы, которая составляет минус 6,2 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков. Снегопад повлиял на стоимость такси, которая увеличилась в несколько раз.

    29 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Гидрометцентр назвал сроки окончания снегопада в Москве

    Гидрометцентр пообещал окончание снегопада в Москве к утру

    Tекст: Ольга Иванова

    Снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье вечером понедельника, завершится до 03.00 по московскому времени, сообщили в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

    По оценкам синоптиков, в ближайшие шесть часов в столице выпадет не более 0,1-0,5 мм осадков, а прирост снежного покрова составит всего 0,5 см, передает ТАСС.

    После окончания осадков новых снегопадов в Москве не ожидается как минимум до вечера пятницы, 30 января. Даже если снег появится, он будет незначительным и местами едва заметным.

    Температура предстоящей ночью в столице опустится до минус 14-16 градусов, по области прогнозируется до минус 19 градусов. В дневное время к концу рабочей недели ожидается переменная облачность и минус 12-14 градусов в Москве, а в Подмосковье – от минус 11 до минус 16. Ветер сохранится северный, 5-10 м/с, на дорогах возможна гололедица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега и температурой на полтора градуса ниже нормы. В столице за одну ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    29 января 2026, 15:14 • Новости дня
    В ЮАР сняли с проката фильм о Мелании Трамп

    В ЮАР отозвали из проката фильм о Мелании Трамп

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Документальная лента о жизни Мелании Трамп не выйдет в кинотеатрах ЮАР, несмотря на включение фильма в репертуар крупнейших киносетей страны, пишут местные СМИ.

    Документальный фильм о первой леди США Мелании Трамп, запланированный к показу в ЮАР с 30 января, был снят с проката во второй половине дня 28 января. Глава отдела продаж дистрибьюторской компании Filmfinity Тобашан Говиндараюлу пояснил изданию News 24, что «в связи с текущей ситуацией фильм больше не будет выпущен в прокат в нашей стране». Он отказался раскрывать детали решения и не уточнил причины полной отмены показа ленты, отмечает ТАСС. 

    Filmfinity обладала эксклюзивными правами на распространение фильма «Мелания» в ЮАР, а ведущие киносети уже включили его в свои программы. После отзыва картины из проката все показы отменены. Сюжет фильма посвящен 20 дням жизни Мелании Трамп накануне инаугурации президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекращают все выплаты и субсидии в отношении Южно-Африканской Республики. Он также отметил, что представителей ЮАР не пригласят на мероприятия G20 в 2026 году в штате Флорида.

    Позже у здания посольства США в столице ЮАР прошел протест против военной операции США в Венесуэле с требованием освободить Николаса Мадуро.


    31 января 2026, 09:35 • Новости дня
    Тридцатиградусный мороз зафиксировали минувшей ночью в Подмосковье

    Минувшей ночью в Клину зафиксировали мороз минус 30,1 градуса

    Tекст: Мария Иванова

    В подмосковном Клину минувшей ночью температура опустилась до минус 30 градусов, что почти на 12 градусов ниже климатической нормы для этого времени года.

    В ночь на 31 января в подмосковном Клину был зафиксирован тридцатиградусный мороз, передает ТАСС.

    По данным Гидрометцентра, температура воздуха опустилась до минус 30,1 градуса. В Москве самой холодной точкой стала главная метеостанция на ВДНХ – здесь столбики термометров показали минус 18,3 градуса, а в центре города, в районе гостиницы «Балчуг», – минус 16,5 градуса.

    В Гидрометцентре напомнили, что для Москвы и Подмосковья до 23/00 мск 3 февраля объявлен оранжевый погодный уровень опасности из-за аномальных холодов.

    «Это связано с аномально холодной погодой со среднесуточной температурой воздуха, которая ниже климатической нормы на 7-12 градусов», – сообщили специалисты. Среднесуточная температура в этот период обычно составляет минус 6-8 градусов.

    По прогнозам на последний день января, температура воздуха в столице ожидается на уровне минус 12-14 градусов, в Подмосковье – от минус 12 до минус 17 градусов. Ожидается северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, на дорогах возможно образование гололедицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие двое суток погода в Москве обгонит по суровости Хабаровск.

    Высота сугробов в столице ранее достигла рекордных за тридцать лет отметок.

    Афанасьевские морозы снизили температуру в Москве.

    30 января 2026, 14:49 • Новости дня
    В ЮАР объявили дипломата Израиля персоной нон грата из-за оскорблений Рамафосы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти ЮАР приняли решение выслать израильского дипломата после появления оскорбительных сообщений в официальных соцсетях, затрагивающих президента страны.

    Министерство иностранных дел ЮАР объявило поверенного в делах посольства Израиля Ариэля Сейдмана персоной нон грата. Решение связано с публикациями в официальных аккаунтах Израиля в соцсетях, которые содержали оскорбления в адрес президента ЮАР Сирила Рамафосы, сообщает РИА «Новости».

    В заявлении МИД ЮАР отмечается, что департамент международных отношений и сотрудничества официально уведомил власти Израиля о высылке дипломата. Ведомство подчеркнуло, что подобные публикации считаются недопустимыми и подрывают двусторонние отношения между государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 21 ноября 2023 года парламент ЮАР проголосовал за решение закрыть посольство Израиля и разорвать дипломатические отношения до прекращения огня в секторе Газа.

    Позже ЮАР призвала суд ООН обязать Израиль прекратить операцию в секторе Газа. А далее к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа присоединились и многие другие страны.


    30 января 2026, 06:15 • Новости дня
    «Фобос» сообщил о рекордных сугробах на Камчатке и Дальнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наибольшая высота снежного покрова зафиксирована в Камчатском, Хабаровском и Красноярском краях, следует из оперативных данных, предоставленных центром погоды «Фобос».

    Самые высокие сугробы в России на конец января зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири, передает ТАСС со ссылкой на данные центра погоды «Фобос». Так, на Камчатке толщина снежного покрова местами достигает 168 см, а в среднем составляет 144 см. В Хабаровском крае максимум – 134 см, в Красноярском крае, в районе Дудинки, высота сугробов доходит до 103 см.

    В Магаданской области снег местами достигает 99 см, на севере Республики Коми – 87 см. В Алтайском крае отмечено 79 см, в Ненецком автономном округе и Новосибирской области – 66 см, в Нижегородской области – 64 см, в Ивановской – 57 см, в Тульской и Калужской областях – 56 см.

    В Мурманской и Саратовской областях высота снежного покрова – до 55 см, в Тверской – 54 см, рядом с Ханты-Мансийском – 53 см, в Костромской и Вологодской областях – 46 см, близ Казани – 43 см, в Рязанской области – 40 см. В Екатеринбурге – 37 см, в окрестностях Хабаровска – 35 см, в Сочи, Челябинской области и Бурятии – до 33 см. В Карелии – до 34 см, в Белгородской области – 28 см, в Новгородской – 24 см. В Якутии высота снега варьируется от 18 до 69 см.

    На юге и западе страны снежного покрова значительно меньше: в Ростовской области – от 10 до 20 см, в Петербурге – 16-18 см, в Псковской области – от 7 до 49 см, в Астрахани – 12 см, в Волгограде – 11 см, в Ставрополе – 10 см, на южном побережье Крыма и в Майкопе – 4 см.

    Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале сообщил: «Высота сугробов в столице достигла 60 см». По его словам, на метеостанции ВДНХ снег достигает 58 см, в центре города на Балчуге – 60 см, в Тушине – 62 см.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады увеличили количество ДТП в Москве почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусного мороза в Подмосковье.

    Эксперты спрогнозировали усиление морозов в Московском регионе.

    30 января 2026, 08:33 • Новости дня
    Афанасьевские морозы опустили температуру в Москве

    Синоптик Тишковец: В Москве в ночь на пятницу ударили афанасьевские морозы

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу температурные показатели в Москве опустились до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигли минус 19, это так называемые афанасьевские морозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В ночь на пятницу в Москве были зафиксированы так называемые афанасьевские морозы с температурами до минус 16 градусов, передает Telegram-канал Евгения Тишковца.

    В некоторых районах Подмосковья столбики термометров опустились до минус 19 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, инициатива в атмосфере региона перешла к скандинавскому антициклону, что прекратило снегопады и очистило небо, но принесло сильные морозы.

    На московской метеостанции ВДНХ этой ночью зарегистрировали минимальную температуру минус 15,3, в Тушино было еще холоднее – минус 16,1, а на Балчуге – минус 13,7. В северной части Подмосковья ситуация еще суровее: в Клину температура опустилась до минус 19,8, а в Дмитрове и Солнечногорске – до минус 18,6. Это примерно на три градуса ниже климатической нормы для этого времени года.

    Днем пятницы метеоусловия существенно не изменятся: ожидается переменная облачность, без осадков, северный ветер до 8 м/с, а температура воздуха в Москве останется в диапазоне от минус 10 до минус 13. Атмосферное давление увеличится до 751 миллиметра ртутного столба.

    В выходные мороз только усилится. «В субботу, в условиях лунной ночи, мороз в мегаполисе окрепнет до минус 18 – минус 21 градуса», – отметил Тишковец, добавив, что в Подмосковье местами ожидаются температуры до минус 24. В дневные часы субботы в столице воздух прогреется не выше минус 11 – минус 14, что на 5-6 градусов холоднее средних многолетних показателей.

    В ночь на воскресенье в Москве вновь без осадков, температура будет держаться в пределах минус 17 – минус 20. Уже с 1 февраля ожидается поступление облаков и возвращение снега, при этом температура останется низкой – от минус 14 до минус 17. Специалисты советуют москвичам и жителям Подмосковья использовать ближайшие дни для устранения последствий недавних снегопадов и подготовиться к продолжению холодов.

    В пятницу синоптики сообщили о рекордных сугробах на Камчатке и Дальнем Востоке.

    Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.

    Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что высотные здания усиливают морозы в центре столицы.

    30 января 2026, 10:59 • Новости дня
    В Москве повторили рекорд высоты сугробов за тридцать лет

    Высота снежного покрова на ВДНХ в Москве достигла 61 сантиметра

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве после обильных снегопадов высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигла 61 сантиметра, что повторяет рекорд 1994 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В Москве был повторен рекорд высоты сугробов, установленный 32 года назад, передает Telegram-канал Тишковца.

    По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос», на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова достигла 61 см, что совпадает с рекордом, зафиксированным в 1994 году. Прирост за последние сутки составил 3 см.

    В других районах Москвы высота сугробов оказалась еще выше: в центре города, на Балчуге, снежный покров вырос до 69 см, а в Тушино – до 63 см. Тишковец отметил: «Рекорд высоты сугробов, который держался с 1994 года, когда было 61 см, повторен!».

    В Подмосковье ситуация также остается сложной. Самые большие сугробы были зафиксированы в Черустях – 68 см, Серпухове – 66 см, Коломне – 65 см, в Волоколамске – 62 см.

    Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу температурные показатели в Москве опустились до минус 16 градусов.

     Гидрометцентр назвал сроки окончания снегопада в Москве. Январь стал самым снежным за последние 200 лет.

    30 января 2026, 12:17 • Новости дня
    Нигер обвинил Бенин, Кот-д’Ивуар и Францию в поддержке боевиков

    Глава Нигера Тчиани обвинил Францию, Бенин и Кот-д’Ивуар в поддержке боевиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Нигера Абдурахман Тчиани выступил с обвинениями в адрес Франции, Бенина и Кот-д’Ивуара после отражения атаки на аэропорт Ниамеи.

    Президент Нигера Абдурахман Тчиани обвинил Бенин, Кот-д’Ивуар и Францию в поддержке боевиков, атаковавших международный аэропорт Ниамеи, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RFI.

    По его словам, атака произошла в ночь на 29 января и была отражена при участии армии и международных союзников. Тчиани заявил: «Мы напоминаем спонсорам этих наемников, что мы достаточно долго слушали их лай, теперь им следует подготовиться к нашему реву».

    Президент Нигера также подчеркнул, что, по его данным, президенты Франции, Бенина и Кот-д’Ивуара оказывали поддержку тем, кто стоял за нападением на стратегический объект. Он особо отметил, что страна не будет оставлять подобные действия без ответа.

    Министерство национальной обороны Нигера сообщило, что в результате столкновения в районе аэропорта были убиты 20 боевиков и задержаны 11 человек. По информации государственного телеканала RNT, среди убитых оказался гражданин Франции, однако его личность пока не раскрывается.

    В ходе атаки серьезные ранения получили четверо нигерских военнослужащих. Аэропорт понес значительный материальный ущерб: повреждены три гражданских самолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидцы сообщили о стрельбе и взрывах возле аэропорта Ниамеи в Нигере.

    Вооруженные силы стран Сахеля атаковали террористов на северо-востоке Мали.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил странам Африки открывать посольства в Москве.

    31 января 2026, 13:23 • Новости дня
    Метеостанция Кербо в Красноярском крае стала самым холодным местом Земли

    Метеостанция Кербо в Красноярском крае стала самым холодным местом планеты

    Tекст: Мария Иванова

    В труднодоступном поселке Кербо на севере Красноярского края минувшие сутки отметились самой низкой температурой на планете – минус 48,5 градуса.

    Метеостанция Кербо, расположенная в Эвенкийском районе Красноярского края, стала самой холодной точкой на планете за минувшие сутки, передает ТАСС.

    Как сообщили в Гидрометцентре, температура воздуха здесь опустилась до минус 48,5 градуса.

    Собеседник агентства уточнил: «Метеостанция Кербо зафиксировала самую низкую за минувшие сутки температуру воздуха на планете – минус 48,5 градуса». Два других рекордных по холоду места также находятся в России – метеостанция Комака в Якутии показала минус 47,9 градуса, а в поселке Шелагонцы температура опустилась до минус 47,3 градуса.

    В то же время самые высокие суточные температуры были зафиксированы в Южной Африке и Австралии. В городе Апинктон (ЮАР) столбик термометра поднялся до плюс 40,6 градуса, что стало мировым максимумом. На втором и третьем месте оказались австралийские города Канберра и Аделаида, где было зафиксировано плюс 40,2 и 39,8 градуса соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлой ночью в Подмосковье зафиксировали температуру минус 30 градусов. В ближайшие двое суток морозы в Москве превзойдут по суровости погоду в Хабаровске.

    Ранее самые сильные морозы на планете отмечали в трех точках Якутии.

