  • Новость часаРоссийские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Опубликован портрет Клинтона в платье Левински из дома Эпштейна
    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России
    Минюст США предложил Захаровой «встать в очередь» за «файлами Эпштейна»
    Индия назвала число своих граждан, участвующих в СВО
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    Умер актер Анатолий Лобоцкий
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    25 комментариев
    20 декабря 2025, 15:04 • Новости дня

    Лавров предложил странам Африки открывать посольства в Москве

    Лавров анонсировал открытие 15 российских торгпредств в странах Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров предложил странам Африки, не имеющие посольств в Москве, рассмотреть возможность их открытия, также он анонсировал открытие к концу 2026 года открытие 15 торгпредств России в странах Африки.

    Россия предлагает африканским странам, которые еще не открыли свои посольства в Москве, рассмотреть возможности создания таких диппредставительств, передает ТАСС . Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с этой инициативой на пленарной конференции Форума партнерства Россия – Африка в Каире, отметив, что Москва окажет всестороннюю поддержку в этом вопросе.

    Глава российского МИД сообщил, что в этом году посольства России начали работу в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, а в ближайшем будущем предполагается их открытие в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских островах.

    Лавров также сообщил, что Россия и страны Африки подготовят новый стратегический документ к третьему саммиту, запланированному на 2026 год. «Уверен, что к запланированному на следующий год третьему саммиту нам удастся подготовить новый стратегический документ, всецело соответствует требованиям следующих этапов наших отношений», - заявил министр.

    Министр отметил рост числа межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству: сейчас их 19, а в ближайшее время будет создано еще 13. Лавров поручил африканским партнерам перевести достигнутые договоренности в практическую плоскость.

    Еще одним направлением развития сотрудничества, по словам Лаврова, станет расширение сети российских торговых представительств на африканском континенте. Планируется, что уже к концу 2026 года такие торгпредства будут работать в 15 странах Африки, и эта работа будет продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Лавров зачитал приветственное слово Владимира Путина на открытии конференции в Каире.

    Также Министр провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Российская сторона выразила благодарность Египту за объективный подход к вопросу Украины и заявила о развитии сотрудничества в сфере туризма.

    19 декабря 2025, 22:11 • Новости дня
    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда

    Депутат Колесник: Любой, кто посягнет на калининградский транзит, будет уничтожен

    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    «Любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации, в том числе с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен», сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя высказывание президента Владимира Путина о возможных мерах России в случае блокады Калининградской области.

    «Очевидно, что любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен: эффективно и окончательно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Напомним, на прошедших в пятницу  «Итогах года» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, каковы будут действия нашей страны в случае блокады Калининградской области. «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил президент.

    Депутат Колесник, в свою очередь, напомнил содержание российской ядерной доктрины: там сказано, что среди военных опасностей, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, значатся в том числе «действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям». Андрей Колесник считает высказывание президента прямым сигналом Западу о том, что Россия в случае блокады Калининградской области может применять любые инструменты вооруженной борьбы, в том числе ядерное оружие.

    Депутат назвал сразу три страны, которые могут ждать, по его словам, «обнуления» и от которых можно ожидать мер по блокаде Калининградской области: это Эстония, Литва и Латвия. Он напомнил, что Эстония в середине мая этого года уже атаковала танкер, шедший на загрузку нефти в российский порт. Тогда в дело пришлось вмешаться российскому истребителю Су-35.

    «В ущерб себе до минимума снизила транзит в Калининградскую область Литва», – добавил эксперт. Сейчас, по словам депутата, даже «Почта России» хочет «уходить на воду», потому что Литва вскрывает наши почтовые контейнеры на железной дороге, срывая, в нарушение всех правил, пломбы. Так что почтовые отправления в Калининград скоро будут отправляться паромами.

    По словам эксперта, идущие в Калининградскую область корабли охраняются конвоями. Их патрулируют и с воздуха. «Плюс на самих кораблях, которые к нам следуют, находятся специалисты по охране», – пояснил Колесник.

    Что касается Польши, то она давно перекрыла границу с Россией, через которую шла оживленная торговля, и местные польские магазины прогорели. «Поляки очень не хотят с Россией воевать, они хотят торговать. Однако их власти, как и власти прибалтийских стран, тоже могут попытаться спровоцировать конфликт. Готовыми нужно быть ко всему», – резюмировал депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО не скрывают, что имеют планы агрессии против Калининграда. Эксперты указывали, что обвинения стран ЕС в том, что российские самолеты якобы нарушают их воздушное пространство, являются провокацией с целью создать почву для оправдания блокады Калининградской области. В Финляндии открыто признавали, что возможная блокада Калининградской области станет де-факто объявлением войны против России.

    Комментарии (6)
    19 декабря 2025, 19:21 • Новости дня
    Бригада «Эспаньола» подтвердила гибель своего командира Орлова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добровольческая бригада футбольных фанатов «Эспаньола» сообщила о гибели командира объединения Станислава Орлова по прозвищу «Испанец», пишут СМИ.

    Смерть своего командира Станислава Орлова, известного под позывным «Испанец», подтвердила бригада «Эспаньола» в своем Telegram-канале, передает Газета.ru. Официального заявления о причинах и обстоятельствах гибели пока не опубликовано: сообщается, что правоохранительные органы продолжают устанавливать точные детали произошедшего.

    Сослуживцы Орлова пояснили, что после завершения проверочных процедур появится официальная информация о месте и причине его гибели.

    10 декабря в медиа появились сообщения о задержании Орлова вместе с Алексеем Живовым по подозрению в торговле оружием, однако эти сведения не нашли подтверждения в правоохранительных структурах, а дальнейших контактов с ними не удалось установить.

    11 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ссылался на Эдгарда Запашного, когда опубликовал сообщение о гибели Орлова, однако публикация позднее была удалена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Эспаньола» принимали активноеучастие в боях в Часов Яре. До этого подразделение сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР.

    Напомним, что «Эспаньола» является добровольческим отрядом из футбольных фанатов разных клубов.

    Комментарии (3)
    20 декабря 2025, 14:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 15:26 • Новости дня
    Путин предупредил об угрозе эскалации конфликта в случае блокады Калининграда
    Путин предупредил об угрозе эскалации конфликта в случае блокады Калининграда
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что блокада Калининградской области приведет к крайне опасной эскалации конфликта.

    «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Путин отметил, что российские войска регулярно наносят удары в ответ на атаки Вооруженных сил Украины на гражданскую инфраструктуру России. По его словам, сила, мощь и точность этих ударов несопоставимы с действиями, которые предпринимает Киев.

    Президент подчеркнул, что любые удары по гражданской инфраструктуре, не связанным с военными действиями людям, заслуживают самого острого осуждения. Путин пообещал, что ответ России на подобные атаки будет всегда.

    Путин также прокомментировал причины атак на российские танкеры, рассказав, что одна из утилитарных целей этих ударов – повышение страховых взносов на перевозки морским транспортом.

    Ранее в порту Ростова-на-Дону загорелся танкер после атаки дронов ВСУ.

    Напомним, в пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Комментарии (2)
    19 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    По его словам, Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить определенные меры безопасности в этот день.

    «Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», – сказал глава государства в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия-24».

    Путин назвал свои предложения о введении международного управления на Украине гипотетическими, но допустил, что при наличии воли со стороны западных стран и в условиях коррупционного скандала в Киеве подобный сценарий теоретически возможен. Он отметил, что для легитимности власти в стране необходимо провести выборы. «Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно», – подчеркнул президент.

    Говоря о запросах киевских властей обеспечить безопасность при выборах и добиваться прекращения боевых действий, Путин указал, что Россия и на новых территориях проводила выборы всех уровней, несмотря на попытки их сорвать, и не требовала гарантий от иных государств. Он напомнил, что Россия проводила федеральные, региональные и муниципальные выборы в условиях спецоперации на Украине.

    Путин также подчеркнул, что в случае проведения выборов на Украине Москва будет вправе требовать, чтобы украинцы, проживающие в России, смогли проголосовать на территории России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    Комментарии (12)
    19 декабря 2025, 16:18 • Новости дня
    Жених с «Итогов года» получил согласие невесты

    Журналист Бажанов получил согласие на брак после эфира «Итогов года»

    Жених с «Итогов года» получил согласие невесты
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Екатеринбургский журналист публично попросил руки у девушки в эфире «Итогов года с Владимиром Путиным» и получил положительный ответ.

    Журналист Кирилл Бажанов из Екатеринбурга сделал предложение своей возлюбленной во время эфира «Итоги года с Владимиром Путиным». Молодой человек пришел на мероприятие с табличкой «Хочу жениться», украшенной пятью нарисованными сердечками и был одет в костюм с яркой алой бабочкой и брошью в тон.

    По словам девушки, передает ТАСС, она не знала о планах возлюбленного. «Не знала [о задумке]. Ответила «да», – сообщила она в разговоре с журналистами.

    Жест Бажанова вызвал активное обсуждение в зале и в социальных сетях, многие присутствующие поддержали молодого человека аплодисментами. Теперь пара готовится к предстоящей свадьбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кирилл Бажанов во время эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным» сделал предложение своей девушке и пригласил президента на свадьбу.

    Журналист отметил, что тщательно продумал образ жениха поскольку встречается со своей девушкой уже восемь лет и его очень волнует вопрос поддержки молодых семей.

    Комментарии (4)
    19 декабря 2025, 16:42 • Новости дня
    Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут
    Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент подвел итоги года, за четыре с лишним часа рассмотрев обращения со всей страны и ответив на вопросы российских и иностранных журналистов.

    Президент России Владимир Путин в пятницу подвел «Итоги года» совместив по традиции пресс-конференцию с прямой линией. Глава государства за четыре часа 27 минут ответил на 77 обращений, поступивших как от журналистов в Гостином Дворе, так и от участников прямой линии, включая телефонные звонки, сообщения через соцсети и мессенджеры, пишет ТАСС.

    Организаторы вывели на экраны до 30 вопросов, поступивших дистанционно, но основная часть обращений исходила все же от журналистов, некоторые задавали по несколько вопросов.

    В числе присутствовавших были иностранные репортеры – журналистам из Белоруссии, Сербии, Китая, а также США, Британии и Франции удалось задать свои вопросы президенту без посредников.

    За последний час Владимир Путин отвечал на вопросы по теме утильсбора, лекарственного обеспечения и городского развития Москвы. Отдельно президент упомянул платформу MAX, заявив о достижении страной полного цифрового суверенитета.

    На пресс-конференции прозвучали и личные вопросы: глава государства рассказал о своем рабочем графике, признался, что трудится до ночи и даже пошутил о нарушении трудового законодательства.

    Также Путин отметил, что не собирает материалы для мемуаров, никогда не отправлял видеокружки в мессенджерах и признал наличие определенной профессиональной деформации, как и у любого человека. В эфире президент также надиктовал послание для будущих поколений, которое предложил поместить в капсулу времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время «Итогов года» Владимир Путин признался, что ощущает прошлый Новый год, как если бы он был всего две-три недели назад.

    Ранее сообщалось, что к эфиру поступило более 2,5 млн обращений, и министерства уже начали работу над ними. Искусственный интеллект GigaChat от «Сбера» помогает обрабатывать этот массив данных.

    Основные темы обращений касались социальной политики, поддержки участников СВО, экономической ситуации и жилищных вопросов. Сбор обращений начался 4 декабря, к обработке привлекли операторов-ветеранов спецоперации и волонтеров Народного фронта.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 18:37 • Новости дня
    Минфин увеличил минимальную цену водки в России

    Минфин увеличил минимальную цену водки в России с 1 января 2026 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С января 2026 года минимальная розничная цена водки за 0,5 литра вырастет до 409 рублей, новый приказ Минфина устанавливает правила до 2031 года.

    Согласно опубликованному приказу Минфина на официальном портале правовой информации, с 1 января 2026 года минимальная розничная цена водки в России составит 409 рублей за 0,5 литра, передает ТАСС. Ранее она составляла 349 рублей.

    Для бренди минимальная розничная цена будет повышена с 472 до 605 рублей за 0,5 литра, для коньяка – с 651 рубля до 755 рублей за тот же объем.

    В документе также сказано, что минимальная отпускная цена на водку для производителей составит 337 рублей за 0,5 литра, а оптовая – 351 рубль. Для бренди отпускная цена будет на уровне 457 рублей, оптовая – 463 рубля, для коньяка отпускная цена установлена на отметке 546 рублей, оптовая – 577 рублей за 0,5 литра.

    Указанные положения приказа Минфина вступают в силу с 1 января 2026 года и будут действовать по 31 декабря 2031 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производство водки в России за январь-ноябрь 2025 года снизилось на 5,5% и составило 69,5 млн декалитров.

    Эксперт Дмитрий Трепольский в октябре прогнозировал рост стоимости водки и коньяка из-за увеличения акцизов и производственных издержек, что приведет к подорожанию бутылки минимум на 30 рублей.

    До этого Роскачество признало водку наиболее безопасным продуктом в России.

    Комментарии (5)
    19 декабря 2025, 18:40 • Новости дня
    Набиуллина назвала иск ЦБ к Euroclear своевременным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иск Банка России к Euroclear был подан своевременно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

    По ее словам, причины подачи иска именно сейчас «уместно будет раскрыть позже», передает ТАСС. «А что будет дальше, как будет исполняться решения суда – это будет определено после вступления решения суда в законную силу», – добавила Набиуллина.

    Она также отметила, что ей сложно комментировать мотивы стран Евросоюза, которые не одобрили конфискацию российских активов. Глава ЦБ считает, что это связано с «подрывом базовой основы функционирования международной финансовой системы». По ее словам, такое решение могло иметь серьезные последствия для мировых финансовых процессов.

    Кроме того, Набиуллина подтвердила, что Банк России ходатайствовал о рассмотрении этого дела в закрытом режиме, поскольку в материалах будет изложена информация, относящаяся к банковской тайне.

    Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж, а не кражу, отметив возможные тяжелые последствия.

    Провал плана по изъятию активов России назвали крахом Мерца и фон дер Ляйен.

    Комментарии (4)
    19 декабря 2025, 22:01 • Новости дня
    Политолог Чеснаков: Письмо Путина потомкам – акт социальной архитектуры
    Политолог Чеснаков: Письмо Путина потомкам – акт социальной архитектуры
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Стиль Владимира Путина – использовать незаезженные рецепты и оригинальные подходы. Поэтому его решения приводят к победам, в том числе – в военно-политической плоскости, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков. Он разъяснил, какие сигналы в рамках беседы с журналистами и гражданами в эфире программы «Итоги года» президент передал элитам, и разъяснил смысл послания главы государства потомкам.

    «Послание президента Владимира Путина для капсулы времени, озвученное на «Итогах года», можно считать своего рода примером социальной архитектуры будущего России. Стиль российского лидера – использовать незаезженные рецепты и оригинальные подходы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «В рамках этой концепции Путин создает будущее нашей страны, что называется, «с колес». Глава государства мыслит и действует не только по заранее сформированным конструктам, но и творчески. Именно поэтому его решения приводят к победам, в том числе – в военно-политической плоскости», – напомнил аналитик.

    «Кроме того, в ходе общения на «Итогах года» президент направил фундаментальные сигналы внутрироссийским элитам: придерживаться стратегии на победу России, невзирая на все сложности, а также ориентироваться на проверенные кадры, ветеранов СВО, участников проекта «Время героев», – указал спикер.

    «Еще одно принципиально важное послание Путина – ориентация на будущее, на молодое поколение, тех, кто будет управлять страной через несколько десятилетий. Обращу внимание на специфику прямого общения президента России с общественностью: он выступает не просто руководителем государства, а, что называется, близким человеком для каждого из сограждан», – резюмировал эксперт.

    Президент Путин в ходе «Итогов года» сформулировал послание для капсулы времени, адресованное потомкам. «Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени 20-го и 21-го века, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили как все, везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте», – предложил президент вариант текста.

    «Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим», – продолжил президент.

    «Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», – подытожил глава государства.

    В целом в рамках уже традиционного формата общения с журналистами и гражданами глава государства рассказал об актуальном состоянии российской экономики, успехах в зоне СВО, социальной политике государства и отношениях с Западом. Газета ВЗГЛЯД рассказала, какие вопросы оказались в центре внимания главы государства и россиян.

    Комментарии (1)
    19 декабря 2025, 16:08 • Новости дня
    Россиянина Звягинцева обвинили в шпионаже в пользу Ирана в Израиле
    Россиянина Звягинцева обвинили в шпионаже в пользу Ирана в Израиле
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломаты из российского посольства добиваются консульского доступа к гражданину РФ Виталию Звягинцеву, которого подозревают в якобы шпионаже и арестовали в Израиле.

    Российское посольство в Израиле обратилось с официальным запросом о предоставлении консульского доступа к задержанному гражданину РФ Виталию Звягинцеву, передает РИА «Новости».

    В диппредставительстве сообщили, что работают над выяснением всех деталей инцидента и держат ситуацию под контролем. По информации посольства, напрямую от самого задержанного или его родственников никаких обращений не поступало.

    Об аресте россиянина ранее рассказали в израильской службе безопасности ШАБАК и министерстве обороны. По их данным, Звягинцева задержали в начале декабря по подозрению в шпионаже на Иран. Сообщается, что тридцатилетний Звягинцев работал в Израиле и с октября 2025 года начал контактировать с оператором иранской разведки, который называл себя «Роман» и утверждал, что проживает в России.

    В материалах ШАБАК говорится, что, действуя по указаниям куратора, россиянин выполнял задания, связанные со съемкой объектов инфраструктуры и судов в израильских портах. За выполненную работу Звягинцев получал оплату в цифровых валютах. В пятницу прокуратура Израиля официально выдвинула ему обвинения в шпионаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская разведка проникла на сверхсекретный военный объект в Израиле. За прошлый год израильская служба безопасности «Шабак» задержала от 20 до 30 иранских агентов.

    Комментарии (2)
    19 декабря 2025, 20:14 • Новости дня
    Эксперт: Президент показал четкое видение будущего России

    Политолог Асафов: Путин формирует образ будущего на столетия вперед

    Эксперт: Президент показал четкое видение будущего России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Наиболее яркий моментом программы «Итоги года» стало обращение Владимира Путина к потомкам, в котором он представил образ России в будущем – светлой и полной надежд страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов.

    «Формат «Итогов года» президентом давно превратился в способ поддержания высокого уровня доверия между главой государства и обществом. Любой желающий мог убедиться, что Владимир Путин отлично разбирается во всех государственных вопросах, понимает их с поразительной точностью и четкостью», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Самое главное – президент на деле показывает, что в прямом диалоге с ним не существует запретных тем. Даже самые сложные проблемы он готов обсуждать с гражданами, что наглядно демонстрирует высокую степень внимания Путина к повседневным запросам каждого россиянина», – акцентирует собеседник.

    «В рамках программы наиболее отчетливо звучала важная тема: в центре общественной жизни и государственной политики сегодня находится семья, ее развитие и пополнение. В этом нет ничего удивительного, ведь речь идет о важном институте традиционных ценностей, от которого зависит и улучшение демографической ситуации в стране», – поясняет эксперт.

    «Не меньше внимания президент уделил проблемам безопасности России. На фоне продолжающейся спецоперации это тоже крайне значимая тема. При этом глава государства также подчеркнул важность поддержки наших бойцов, воюющих в зоне СВО. Россия гордится своими защитниками», – добавляет он.

    «Еще одна интересная деталь – это особое отношение Путина к будущему нашей страны. Не случайно во время трансляции он продиктовал письмо потомкам.

    Для того чтобы развиваться, модернизироваться, мы должны понимать конечную цель пути, а для этого важно сформировать образ того государства, к которому стремимся, который мы намерены воплотить в жизнь», – говорит собеседник.

    «Президент демонстрирует гражданам слаженный образ этого будущего – яркий, светлый, полный надежд. Это сигнал даже не на десятилетия, а на столетия вперед. И мы, граждане России, принимаем нарисованную президентом картину и активно трудимся ради ее реализации», – завершил Асафов.

    Напомним, в Москве завершилась программа «Итоги года» с Владимиром Путиным. В рамках нее президент ответил на 77 обращений, поступивших как от журналистов, так и от простых граждан.

    Одной из наиболее запомнившихся тем стало рассуждение президента о том, что бы он положил в «капсулу времени». Глава государства, в частности, решил остановиться на послании, текст которого он продиктовал в прямом эфире.

    «Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда: нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте – мы шли вперед, мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас.

    Если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего, бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно, поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно и у нас многое получилось.

    Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», – процитировал послание президента потомкам официальный сайт Кремля.

    Комментарии (6)
    19 декабря 2025, 17:50 • Новости дня
    Грузия назвала призыв Макрона возобновить контакты с Путиным отражением кризиса в Европе
    Грузия назвала призыв Макрона возобновить контакты с Путиным отражением кризиса в Европе
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили назвал «отражением кризиса в Европе» призыв французского лидера Эммануэля Макрона к контактам с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «очевиден огромный кризис» в Европе, поэтому такой призыв был «необратимым». «У них нет иного выхода, ищут пути для выхода из ситуации и завершения войны на Украине», – сказал президент Грузии.

    Кавелашвили считает, что евробюрократия начинает осознавать последствия дальнейшей эскалации конфликта. Президент Грузии отметил, что сейчас все больше стран «хотят выбрать мирную позицию, которой придерживается Грузия».

    В этой связи он напомнил, что Россия и Украина были в свое время близки к договоренностям, которым помешала позиция тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона.

    Напомним, Макрон заявил, что европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 19:55 • Новости дня
    ЦИК заявил о готовности организовать голосование для украинцев в России

    Памфилова: ЦИК готов организовать голосование для украинцев в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральная избирательная комиссия готова организовать голосование для граждан Украины, находящихся на территории России, если соответствующее решение будет принято, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

    Памфилова подчеркнула, что комиссия обеспечит процедуру на самом высоком уровне.

    «Если выборы на Украине примут легитимный характер, а перед нами будет поставлена задача провести голосование украинских граждан на территории России, эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне», – отметила Памфилова, ее слова приводит Telegram-канал ЦИК.

    Напомним, президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    Комментарии (8)
    19 декабря 2025, 21:29 • Новости дня
    Эксперт объяснил доверительное общение Путина с военными

    Эксперт Кнутов: Путин рассказывает о ситуации на фронте как профессиональный военный

    Tекст: Андрей Резчиков

    Президент России четко представляя себе обстановку в зоне боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя заявления Владимира Путина, сделанные во время общения с журналистами и жителями страны в прямом эфире. Успехи на фронте эксперт связал не только с грамотными действиями военных, но и с перестройкой оборонной промышленности.

    «Президент, как Верховный главнокомандующий, напрямую общается с командирами подразделений и получает от них информацию о ходе боевых действий. Более того, Владимир Путин приглашает в Кремль отличившихся военнослужащих и лично интересуется обстановкой на фронте», – заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Важно и то, что президент рассказывает о ситуации как профессиональный военный, четко и ясно представляя себе обстановку. Поэтому закономерно, что на «Итоги года» был приглашен участник боевых действий, Герой России», – добавил он.

    Кнутов также особо отметил кадровый проект программы «Время героев». «Эти люди, как говорится, взглянули смерти в лицо. Они по-другому воспринимают жизнь и ценности, которые нужно защищать. Поэтому неудивительно, что им отдается преимущество – они действительно готовы и дальше служить Родине, и президент особо доверяет им», – добавил он.

    По оценкам эксперта, уже сейчас стратегическая инициатива российской армии непосредственно влияет на общую ситуацию в мире. «Все больше европейцев осознают, что не смогут нанести России стратегическое поражение. Чем быстрее будет освобожден весь Донбасс, тем скорее можно будет говорить о нормализации отношений с Западом на равных условиях», – считает Кнутов.

    Он отметил сдвиги в настроениях Евросоюза. «Антироссийская риторика теряет монолитность. Антивоенную позицию Венгрии разделяет Словакия, а в ряде вопросов – и Чехия. О начале перелома говорит и то, что ряд стран не поддерживают экспроприацию российских активов», – полагает аналитик.

    По мнению Кнутова, послание Путина будущим поколениям излагает особую миссию России в мире. «Президент сказал о нравственных ориентирах, к чему должно стремиться человечество. Если исходить из того, что через 200 лет наши главные ценности сохранятся, то у России есть особая миссия», – заявил эксперт.

    При этом нынешние успехи на фронте эксперт связал не только с грамотными действиями военных, но и с перестройкой оборонной  промышленности. «Россия превосходит противника по количеству БПЛА. Мы широко используем беспилотники с элементами искусственного интеллекта, а целый ряд предприятий освоил их выпуск», – сказал Кнутов.

    По его мнению, озвученная в ходе «Итогов года» проблема с нехваткой тяжелых беспилотников будет решена. Главной сложностью он назвал обеспечение связи. «Украина использует для этого спутниковый интернет Starlink. У нас пока нет достаточной космической группировки для широкополосного спутникового интернета, но такая программа есть, и мы ее создадим», – прогнозирует эксперт.

    В пятницу состоялись «Итоги года» с президентом Путиным. Разговор продлился 4,5 часа и стал самым продолжительным за все время существования формата. Глава государства ответил на вопросы журналистов и жителей страны. На вопрос ведущих о ситуации на фронте президент предложил высказаться командиру штурмовой группы, принимавшей участие во взятии Северска, Герою России Нарану Очир-Горяеву. Путин отметил, что командир начинал простым водителем.

    Президент добавил, что «в целом сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью, стратегическая инициатива перешла в руки российских Вооруженных Сил». «Что это значит? Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям. Противник отходит», – сказал глава государства.

    Также Путин назвал Россию безусловным лидером по количеству дронов. «Да, не хватает тяжелых, таких как «Баба-яга» у противника, но в целом по количеству дронов мы превосходим противника сейчас практически на всех участках фронта. Может быть, где-то конкретного чего-то не хватает, но в целом это факт очевидный», – сказал президент.

    На вопрос о том, как сегодня реализуется кадровая программа «Время героев», Путин сказал, что государство должно сделать все для того, чтобы для вернувшиеся с фронта бойцы могли реализовать себя на гражданке, особенно те, «кто хотят, имеют потенциал, имеют образование, опыт или готовы его получать».

    В заключении Путин надиктовал по просьбе ведущих послание для капсулы времени будущим поколениям россиян. «Если в ваших руках сейчас наше послание – это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось», – сказал глава государства.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Лавров назвал хамством критику ЕС контактов Индии и Китая с Россией

    Лавров осудил европейских лидеров за возмущение контактами Китая и Индии с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резкой критикой в адрес ряда европейских руководителей, которые публично осуждают диалог Китая и Индии с Россией.

    Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты заявил, что страны, которые руководствуются своими национальными интересами и следуют нормам Устава ООН во внешней политике, «пользуются уважением», в отличие от тех, кто соблюдает указания Запада по изоляции России, передает ТАСС.

    «Те нынешние лидеры, так называемые, в Евросоюзе, которые публично заявляют, почему Китай общается с Россией или почему Индия общается с Россией – это хамство, это невоспитанные люди», – отметил Лавров.

    Он добавил, что западные попытки ограничить международные связи России проходят вопреки уважению к суверенитету и самостоятельности принимаемых решений другими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров выразил признательность египетским коллегам за объективную позицию по ситуации на Украине.

    Напомним, накануне министр прибыл в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта конференция станет первым мероприятием такого уровня.

    Комментарии (0)
    Главное
    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о «разном Путине»
    Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Петербурге
    Микробиолог Никулин: Украинцы привезли в Европу опасные инфекции
    Финский политик Мема назвал Россию самой уважаемой страной мира
    Долина столкнулась с угрозой потери двух квартир в Латвии
    Фигурист Десятов пожизненно отстранен за домогательства

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии серьезно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    • Итоги года с Владимиром Путиным

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации