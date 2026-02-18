Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Посол Мешков: Базы НАТО на Украине станут законными целями России
Французской стороне четко указали на неизбежные последствия размещения военных баз и складов западной коалиции на Украине, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков.
Российская сторона многократно доводила до французских коллег позицию о недопустимости присутствия сил альянса в зоне конфликта, сказал дипломат РИА «Новости».
Он отметил, что Париж пока оставляет эти сигналы без внятного ответа.
Подобное будет восприниматься Москвой как агрессия, как прямая угроза России.
Глава дипмиссии отметил, что во Франции прекрасно осведомлены об этом подходе Москвы с момента возникновения самой идеи отправки контингента. Однако, как заметил посол, никакой реакции не последовало, либо она ограничивается истерикой в прессе.
Премьер Венгрии Виктор Орбан пояснял, что отправка западных войск на Украину после завершения конфликта приведет к войне Запада с Россией.