ФСБ нашла в гараже 19-летнего сибиряка крупную нарколабораторию
У жителя Новосибирска в личном гараже обнаружили цех по производству запрещенных веществ в особо крупном размере, подозреваемому 19 лет, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Силовики обнаружили подпольное производство в Дзержинском районе города, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В ходе обыска оперативники изъяли специальное оборудование, свыше 40 килограммов прекурсоров и 100 литров химических реактивов. Экспертиза показала наличие около трех килограммов готового синтетического средства Альфа-PVP.
Следствие полагает, что задержанный планировал сбывать товар через интернет-магазин в регионах Сибири. Против молодого человека возбудили уголовное дело за незаконное производство запрещенных веществ в особо крупном размере.
Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.
На время расследования суд отправил фигуранта в следственный изолятор.
Ранее в Самарской области раскрыли нарколабораторию, там изъяли более 50 килограммов синтетических наркотиков, предназначавшихся для продажи.