    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    Золото опередило в России по доходности вклады и недвижимость
    Хоккеист Ирбе заявил о готовности готов вернуть завоеванные со сборной СССР медали
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия
    Депутат Калашников отверг возможность переговоров с Польшей по репарациям
    Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений
    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    Американский самолет-разведчик подал сигнал бедствия
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    24 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    8 комментариев
    17 февраля 2026, 21:00 • В мире

    Как живет Куба в условиях тотальной блокады

    Как живет Куба в условиях тотальной блокады
    @ Наталья Потемкина/ВЗГЛЯД

    Tекст: Наталья Потемкина

    Вот уже несколько недель Куба живет в режиме полной топливной блокады, введенной Соединенными Штатами. Как это сказалось на жизни кубинцев и готовы ли они в таких условиях договариваться с Вашингтоном? Спецкор газеты ВЗГЛЯД пообщалась и с кубинской интеллигенцией, и с простыми людьми – и своими глазами оценила масштабы кубинского кризиса.

    Я еду из Старой Гаваны в район Ведадо для интервью с дамой-профессором философии и ее супругом. Оба в 80-х учились в университете в Минске. Можно добраться туда «туристическим» способом, заплатив таксисту, караулящему не разбирающихся в кубинских ценах приезжих. Он требует сначала 30 долларов, затем 20, потом хотя бы десять.

    Официальный курс доллара прошлого года был 110 песо к одному, государственные обменки были пусты и их служащие удивлялись моей наивности: я честно намеревалась ими воспользоваться. Черный курс был около 330 песо к доллару и по этому курсу меняли на улице с риском получить «куклу» или сбежавшего с вашими деньгами ловкого кубинца. Но были и честные менялы, обычно они есть в каждом отеле и кидать клиентов им невыгодно. Такой стиль обмена доллара незаконен, но присутствует везде. Иногда меняла особенно боязлив и для обмена приглашает тебя в мужской туалет.

    Курс доллара в этом году официальный – 416 песо к одному доллару, в отелях – 435, у знакомых – 500, но это должны быть проверенные знакомые. Государственные обменки – закрыты.

    По набережной Малекон иду в сторону Ведадо пешком и вижу первую заправку: она совершенно пуста, закрыта, людей нет, аппараты отключены. Люди появляются чуть выше по улице Рампа, и сразу в огромном количестве: очередь к банкомату человек в 150. Работающие банкоматы встречаются редко.

    Нельзя сказать, что с началом топливного кризиса увеличилось число велотакси: их было много и в прошлом году, вопрос в цене. Обаятельный парень в кожаном жилете просит сначала четыре тысячи песо, потом две, потом полторы, потом в отчаянии восклицает: ну сколько, сколько ты готова дать?

    По дороге мне попалась еще одна очередь, человек 300. Это люди ждут рейсового автобуса. Маршрутка стоит 200 песо, там, кроме водителя, помещается четыре человека, машине этой лет 80. А более вместительная маршрутка, типа нашей «Газели» – 10 песо. – Потому что это государственная маршрутка, она всегда столько стоит, – поясняет водитель.

    Но все остальные цены из-за топливного кризиса поднялись – на продукты, на одежду. «Блокада – дело такое, – говорит мой собеседник, тот самый профессор гаванского университета. – Она у нас все время с 1962 года. Американцы постоянно что-то придумывают, и она становится хуже. Вот и сейчас: просто в очередной раз стало хуже».

    После интервью, когда я выключила камеру, супруг профессора вслух читает кубинскую газету: «Уже две смерти произошло по причине кризиса с горючим, пациенты не смогли своевременно добраться до врача».

    Обратно иду пешком: еще одна заправка, тоже пустая, тоже закрытая. Таких мне уже попалось и еще попадется много.

    Фото: Наталья Потемкина/ВЗГЛЯД

    Фото: Наталья Потемкина/ВЗГЛЯД

    Интервью с профессором философии – не единственное из запланированного, еще в графике стоит мелкий кубинский бизнесмен Алонсо из района Мирамар. Именно туда меня довозит маршрутка за 10 песо, правда, пару километров нужно пройти пешком. У Алонсо есть старенький «Москвич» (кубинцы произносят «Москович»), он стоит в гараже из-за проблем с бензином, но сеньор Алонсо уже пенсионер и мало куда ездит. Он подсказал номер «Вотсапа», по которому мне можно заказать такси, чтобы уехать обратно.

    Через час ожидания выясняется, что приложение не находит машину, а его контакты в мессенджере пишут, что в связи с острой нехваткой горючего ожидание может занять дольше обычного, а цена может оказаться «неожиданной». «Вы готовы»?

    Мы-то готовы, но машина не находится еще час, и я понимаю, что ожидание чревато тем, что я не уеду никуда вообще. И тогда сеньор Алонсо говорит: сейчас я отведу тебя на остановку одного знакомого частника, они собирают людей и везут по вечерам в центр, нужно поспешить, чтоб они не набрали людей и не уехали. Зеленый «Форд» 50-х годов там – ура, стоит. Вместимость – восемь человек, включая водителя. Стоимость проезда 500 песо.

    По дорогам ездят мотоциклисты, они где-то берут горючее. Но их немного. По словам Алонсо, на заправках бензин продается только за доллары США и на его покупку очередь. Без очереди можно купить бензин на черном рынке – от 2500 до 3000 песо за литр.

    Каждый из опрошенных мной случайных кубинцев радостно жал мне руку, узнав, что я из России. Каждый говорил: «Америка но пасаран», а произнося слово «Трамп», обязательно делал неприличный жест.

    На вопрос, стоит ли идти на сближение с США, профессор ответила уклончиво, намекая на то, что кубинцы хорошо знают, что такое сближение с США и именно поэтому закончили его в 1959 году. Сеньор Алонсо долго рассказывал о том, что это все-таки их сосед. Оттуда бывает много туристов. И дружить с ними вроде и надо. Но – тут Алонсо делал паузу – только на условиях взаимного уважения. На мой вопрос, можно ли в принципе сотрудничать с этой страной на условиях взаимного уважения, Алонсо не ответил, но грустно улыбнулся.

    Молодого школьного учителя истории я спросила – что было бы с Кубой, если бы ее президента похитили так же, как венесуэльского. Ответил, что тогда на острове случился бы криминальный коллапс и появилось бы много неконтролируемых людей с оружием, этот ад он даже представить себе боится. В конце диалога предложил познакомить с людьми, продающими кубинские сигары по очень низким ценам, но оригинальные, прямо с фабрики. При одном условии: если я куплю ему пакет молока и бутылку постного масла, у него 11-летний сын.

    О молоке просят многие, в том числе другой кубинец, тоже остановивший меня, чтоб спросить, из какой я страны. Очень хвалил российскую помощь Кубе, и тоже «Америка но пасаран», но в конце добавил, что младшему его ребенку 9 месяцев, и у жены нет грудного молока, а детское питание стоит заоблачно.

    Спросом, равным молочному, пользуются парацетамол, аспирин, анальгин, ибупрофен и неожиданно мощный ажиотаж вызывает активированный уголь. Супруг профессора философии объясняет интерес к углю тем, что пока Куба дружила с СССР, уголь на остров поставляли, и от проблем с ЖКТ кубинцы привыкли и полюбили спасаться именно им, а сейчас это дефицит. Учитель истории провел меня по кварталу Старой Гаваны, остановив перед одним домом. «Здесь живет русская женщина, у нее хороший бизнес. Она ездит в Россию, закупает медикаменты и продает здесь». – Она богата? – Да. Весь второй этаж в этом доме – ее».

    Сеньор Алонсо скептичен насчет молочных и лекарственных просьб кубинцев. «Они получат это от тебя и продадут за бесценок, не верь им» – говорит он. Эта информация резко контрастирует с молодым человеком, встреченным на Малеконе, пытавшимся продать учебник испанского 1920 года за 100 долларов, после моего отказа резко снизившим сначала до 50, потом до 20, потом за «сколько дам». Он бедствует и ему нужны хоть какие-то деньги. «Прости, парень, я не могу помогать каждому, кто просит меня помочь, российские журналисты – не самые богатые люди в мире», – «А одежды у вас лишней никакой нет?».

    Старик в тени ограды детского сада просит милостыню. Подхожу, спрашивает, откуда я. Из России? Его главный вопрос: какие сейчас в России деньги? Как они называются? Рубли? Понятно, спасибо. Дедушка, вы в тени сидите за углом, вас тут никто не увидит и ничего вам не кинет! «Это ерунда» – отвечает дед, кладет голову на ограду и засыпает.

    Бизнес Алонсо – частный мини-отель, в котором живут туристы из Европы, Юго-Восточной Азии и США. Законодательство США предусматривает 3-4 месяца тюремного срока либо штраф за финансирование государственных предприятий Кубы. Это означают, что американец не имеет права жить в государственных отелях и покупать что-то в государственных магазинах, торговых центрах, галереях и лечиться в клиниках Кубы. А я, говорит Алонсо, выкручиваюсь просто: даю им чек как частник, меня финансировать американцам можно.

    Низкие цены остались не только в государственном транспорте, но и на государственное мороженое. Гордость Гаваны – кафе-мороженое «Коппелия» отремонтировали, наконец (год назад оно было закрыто на ремонт) и там мороженое стоит 200 песо. Официант никогда не спрашивает, чего хочет севший за стол клиент. Он подходит и молча дает каждому стандартные 4 шарика. Белое молочное, бежевое, потемнее шоколадное и какое-то непонятное розовое. В Коппелии сидит много кубинских пенсионеров и большие семьи с детьми, туристов там почти нет, я была единственной.

    «Мы выкрутимся, – говорят кубинцы, – мы всегда выкручиваемся». А если нет? А если нет, то мы все равно выкрутимся.

    Фото: Наталья Потемкина/ВЗГЛЯД

    Фото: Наталья Потемкина/ВЗГЛЯД

    Меня остановили четверо мальчишек от 6 до 10 лет. Спросили, нет ли у меня чего-то для них, долларов или чего-нибудь поесть. Я дала им шоколадку одну на четверых. Они скрылись за углом ее делить. Самый маленький догнал меня на соседнем перекрестке и спросил, что это было? Карамель? Нет? А что? Он такого раньше не пробовал.

    Городские здания – включая упомянутую «Коппелию» – ремонтируются! Много писали о том, что одна из главных бед Гаваны – разрушающаяся архитектура, которую не на что ремонтировать. Да, полуразрушенных зданий действительно в разы больше, чем строительных лесов, но эти леса есть, и процесс ремонта – идет. Другое дело, что силы строителей не сравнить с силами природы.

    Проблема яиц на Кубе актуальна уже многие годы. Три лотка (около 100 яиц) в прошлом году стоили три тысячи песо. В этом году в продаже лично я их не видела. Причину кубинцы объясняют так: на птицефабрике слишком маленькие зарплаты и работать там некому.

    Вообще, сельскохозяйственный сектор страдает от серьезного недостатка финансирования. Раньше крестьяне могли ездить со своим продуктом на рынки, топливная проблема сделала это невозможным. Однако стихийные рынки в Гаване все еще есть, и на них бывают батат, сладкий перец, морковь, белая и черная фасоль. Немногочисленные торговцы продают кокосовый орех с соломинкой для питья сока, цена 300 песо.

    Кубинцы – удивительно спокойная и добродушная нация, которую трудно удивить проблемами в стране. «Мы привыкли к блокаде, у нас все время что-то такое происходит, некоторые уже и внимания не обращают».

    В общем, на Кубе все как обычно. Белозубые музыканты, хорошая кухня, но постоянное отсутствие чего-то, то мяса, то рыбы, вопреки меню, попрошайки в метре от входа в дорогой отель. В отеле горячая вода по расписанию. Духовой женский оркестр местной консерватории в белоснежных костюмах со шляпой для денег на асфальте. Сумки, футболки, береты с красными звездами, кубинскими флагами и портретами Че. Это то, что видит каждый иностранец, не говорящий по-испански, не заинтересованный в общении с местным населением, либо просто не желающий видеть ничего другого.

    14 февраля меня и пять сотен других русских отправили домой в связи с ухудшением ситуации с топливом. По кубинской статистике 40% туристов, отдыхающих на острове, было именно из России.

    Минобороны: Отключение Starlink не повлияло на эффективность войск беспилотных систем
    Пять человек ранены при атаках ВСУ по Белгородской области
    Суд приговорил участницу «Азова» к 20 годам за подготовку теракта в суде Донецка
    Бакинский суд определил порядок отбывания срока для Варданяна
    Дело против актера Смольянинова о фейках про ВС России передано в суд
    Украинские наркодельцы держали 22 соотечественников в рабстве в Варшаве
    Толпа цыган в Туле окружила морг с требованием оживить умершего

    Китайский Новый год приносит убытки российскому бизнесу

    Мировая фабрика прекращает работать на две недели с наступлением китайского Нового года. Китайцы уезжают в деревни к родителям и откладывают любые переписки по работе. В итоге ждать заказанные товары россиянам приходится по несколько месяцев. Более того, не факт, что даже после окончания китайских праздников все сразу нормализуется. Что ждет Россию в этот месяц тишины из Китая? Подробности

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается? Подробности

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    Немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы

    Масштабные планы по размещению тысяч немецких военнослужащих в Литве внезапно оказались под угрозой. Выяснилось, что немцы – несмотря на всю пропаганду, финансовые бонусы и обещания комфорта – отказываются служить в Литве. Судя по всему, утверждениями о скором «российском вторжении» в Прибалтику Запад напугал прежде всего собственных военнослужащих. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

