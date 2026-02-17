Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Россия анонсировала встречу СБ ООН по освещению в СМИ конфликта на Украине
Российское постпредство при ООН анонсировало неформальную встречу Совета Безопасности ООН 20 февраля по «формуле Аррия» о том, как освещают СМИ конфликт на Украине.
«20 февраля в 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» на тему «Информационное измерение украинского кризиса: как освещение событий в СМИ влияет на ход конфликта», – сказано в анонсе в Telegram-канале постпредства.
На встрече будет обсуждаться роль западных и украинских СМИ в формировании искаженного восприятия украинского кризиса; как необъективное освещение ключевых этапов конфликта повлияло на общественное мнение и исказило понимание истоков кризиса, что в итоге привело к ограничению возможности его преодоления дипломатическим путем.
В числе выступающих на мероприятии заявлены Гленн Дисен, норвежский политолог и профессор, специалист в области геополитики, международных отношений и евразийской интеграции, автор книги «Конфликт на Украине и евразийский мировой порядок». И Андреа Лучиди, итальянский журналист, международный корреспондент и военный репортер, известный репортажами и комментариями об отношениях России и Запада, а также о конфликте на Украине.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в список нежелательных организаций добавили Deutsche Welle* (признано в России СМИ-иноагентами) и еще четыре НКО. Украинские СМИ распространили фейки о взятии ВСУ сел у Купянска. Захарова опровергла сообщения Bloomberg о корректировках плана по Украине.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента