Tекст: Катерина Туманова

«20 февраля в 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» на тему «Информационное измерение украинского кризиса: как освещение событий в СМИ влияет на ход конфликта», – сказано в анонсе в Telegram-канале постпредства.

На встрече будет обсуждаться роль западных и украинских СМИ в формировании искаженного восприятия украинского кризиса; как необъективное освещение ключевых этапов конфликта повлияло на общественное мнение и исказило понимание истоков кризиса, что в итоге привело к ограничению возможности его преодоления дипломатическим путем.

В числе выступающих на мероприятии заявлены Гленн Дисен, норвежский политолог и профессор, специалист в области геополитики, международных отношений и евразийской интеграции, автор книги «Конфликт на Украине и евразийский мировой порядок». И Андреа Лучиди, итальянский журналист, международный корреспондент и военный репортер, известный репортажами и комментариями об отношениях России и Запада, а также о конфликте на Украине.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в список нежелательных организаций добавили Deutsche Welle* (признано в России СМИ-иноагентами) и еще четыре НКО. Украинские СМИ распространили фейки о взятии ВСУ сел у Купянска. Захарова опровергла сообщения Bloomberg о корректировках плана по Украине.



