Захарова опровергла сообщения Bloomberg о корректировках плана по Украине

Tекст: Вера Басилая

Публикация агентства Bloomberg о возможных корректировках Россией мирного плана по Украине является фейком, заявила Захарова в своем Telegram-канале.

«Формулировка про «близость к Кремлю», – прикрытие фейка», – написала Захарова.

В Bloomberg была опубликована информация о якобы изменениях, которые Москва намерена внести в план по урегулированию ситуации на Украине. Захарова подчеркнула, что агентство не располагает достоверными сведениями от российских властей.

Ранее Bloomberg сообщало, что якобы российская сторона рассматривает предложенный Киевом и Вашингтоном «мирный план» лишь как отправную точку из-за отсутствия ключевых условий для российских интересов.

Украинская СМИ представила «мирный план» киевского режима, который включает 20 пунктов.

