Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.5 комментариев
Bloomberg: Россия сочла план Украины недостаточным для мирных переговоров
Российская сторона рассматривает предложенный Киевом и Вашингтоном «мирный план» лишь как отправную точку из-за отсутствия ключевых условий для российских интересов, пишут агентства.
Россия считает текущий вариант мирного плана, который был согласован Украиной и США, только начальным этапом для ведения дальнейших переговоров, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, Кремль обратил внимание на то, что в этом документе отсутствуют гарантии по нерасширению НАТО на восток, а также не определены условия нейтрального статуса Украины, если она вступит в ЕС.
«Хотя Россия и считает текущий документ довольно типичным для Украины планом, она изучит его со всей серьезностью», – сказал один из анонимных собеседников агентства.
Он добавил, что в проекте не отражены ограничения по численности украинской армии и не определены виды вооружений, которые могут иметься у ВСУ.
Также российская сторона отметила, что в тексте отсутствуют четкие юридические обязательства Украины по вопросу статуса русского языка на территории страны. Кроме того, Россию не устраивает отсутствие разъяснений относительно снятия западных санкций и возврата российских замороженных активов из Европы.
В среду украинская пресса представила «мирный план» киевского режима из 20 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему этот документ не может являться реальной основой для урегулирования украинского кризиса.