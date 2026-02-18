Захарова сравнила Мюнхенскую конференцию со сказкой про голого короля

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова на брифинге прокомментировала итоги прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, западные участники мероприятия вновь пытались скрыть внутренние противоречия, обвиняя в своих проблемах внешних врагов, и делали это не из желания разобраться в реальности, а ради новых пиар-акций, передает РИА «Новости».

Она иронично отметила, что западные делегаты, словно герои сказки Андерсена о голом короле, внезапно осознали свою уязвимость и открыто начали об этом говорить. Захарова подчеркнула: «И вот сейчас в Мюнхене вместо того, чтобы собраться, что Россия была права... они, как в сказке Андерсена про голого короля, увидев себя, начали кричать, что они голые».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности обозначил «красную линию» администрации президента Дональда Трампа для Европы, заявив, что Вашингтон не намерен мириться с постепенным ослаблением западного мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал концепцию отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка.

Президент Финляндии Александр Стубб на том же форуме назвал Россию «проигравшей в конфликте».

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что встреча с Рубио в Мюнхене была конструктивной.