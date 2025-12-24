«План Зеленского» оказался вбросом и имитацией

Tекст: Анастасия Куликова

В среду украинские СМИ опубликовали «мирный план» Киева из 20 пунктов. Ранее Владимир Зеленский передал этот документ американской стороне в ходе недавних переговоров. В основные положения вошли подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении между Россией и Украиной с международным мониторингом на линии соприкосновения и гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО.

В документе предусмотрена фиксация численности ВСУ на уровне 800 тыс. человек. Напомним, до начала СВО она составляла лишь порядка 240 тыс. Шестой пункт касается закрепления Россией обязательств о ненападении на Украину и страны Европы. Предусматривается вступление Киева в Евросоюз в будущем, предоставление республике так называемого глобального пакета помощи, а также создание фонда восстановления на сумму 800 млрд долларов.

Украина также берет на себя обязательства зафиксировать безъядерный статус, ускорить соглашение о свободной торговле с США и внедрить образовательные программы, «способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости». Документ предусматривает «попытку достичь соглашения по статусу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», свободу судоходства по Днепру, демилитаризацию Кинбурнской косы и обмен пленными по формуле «всех на всех».

Контролировать соблюдение пунктов обеими сторонами предлагается с помощью Совета мира под председательством президента США Дональда Трампа. После одобрения договора режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно. Вопросы относительно территориальных претензий и присутствия ВСУ в Донбассе не нашли консенсуса между Украиной и Штатами – Киев не согласился выводить войска с удерживаемых территорий региона. Кроме того, офис Зеленского обязуется провести президентские выборы «как можно скорее после подписания соглашения».

Российские власти уже отмечали, что ряд пунктов плана противоречит позициям Москвы. В частности, помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что новые предложения Европы и Киева мешают достижению долгосрочного соглашения. Он также неоднократно подчеркивал, что, с позиции РФ, при обсуждениях украинского урегулирования США и остальные участники процесса должны соблюдать договоренности, установленные в ходе встречи Владимира Путина с Трампом на Аляске в Анкоридже в августе этого года. По итогам того саммита оба лидера согласились с необходимостью нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины.

В ходе программы «Итоги года» в конце прошлой недели Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам. Москва рассчитывает решить ситуацию путем устранения первопричин возникшего кризиса. Президент также отметил, что сегодня главной проблемой разрешения конфликта остается позиция официального Киева, который не проявляет готовности к обсуждению ключевых вопросов мирного плана.

«Опубликованный Киевом "мирный план" – это проект документа, совершенно неприемлемого для российской стороны.

Начнем с фундаментального. В 14-м пункте предлагается зафиксировать границу по нынешней линии соприкосновения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Скорее всего, Москва не будет это даже обсуждать, ведь люди в 2022 году на референдумах высказались за возвращение в состав РФ», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«Более того, одна лишь дискуссия на эту тему вполне может подпасть под уголовную статью: "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России". Ни о каком делении исторических регионов речи быть просто не может. Поэтому предложение Зеленского "стоим там, где стоим" – бессмысленное и пустое», – детализировал эксперт.

«Кроме того, российские военные сейчас находятся в том числе на территории Харьковской и Сумской областей. Но, судя по проекту документа, Зеленский не хочет принимать реалии "на земле". Москва же неоднократно призывала Киев к этому и указывала, что мирный трек должен вестись с учетом ситуации на фронте», – напомнил собеседник.

«Помимо этого, в плане не указаны меры защиты русского языка и русскоязычного населения на подконтрольной Киеву территории,

а также отказ от их притеснения. Вызывает большие вопросы и пункт о намерении Зеленского содержать 800-тысячную армию. Не берусь судить, где он собрался искать миллиарды долларов на эту инициативу. Но даже саму идею я считаю неприемлемой для Москвы. В общем, среди 20 пунктов нет ничего, касающегося демилитаризации и денацификации Украины. А ведь это одни из главных целей СВО», – напомнил он.

Аналитик указал, что ранее Ушаков отмечал, что Киев и Евросоюз на всем протяжении процесса урегулирования вносят в проекты мирных договоров заведомо неприемлемые для Москвы правки. В Кремле подчеркивали, что такие действия лишь затягивают переговорный процесс и отдаляют подписание соглашения.

«Глава Белого дома Дональд Трамп тоже пенял Киеву на выдвижение требований, не соответствующих реальности на фронте. Впрочем, украинская сторона специально сделала проект документа неприемлемым для Москвы, чтобы обвинить ее в отказе от урегулирования и обосновать свою агрессию», – пояснил эксперт.

«То, что представил Зеленский, – это фактически пустая бумажка.

Его план полностью оторван от реальности. Ну разве может идти речь о численности ВСУ на уровне 800 тыс. человек, о выводе российских войск с освобожденных территорий или сохранении Украиной контроля над населенными пунктами, признанными нашими по Конституции России?» – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Нет ни одного пункта плана, пояснил собеседник, который бы отвечал интересам Москвы и с которым российская сторона в полней мере согласилась бы. «Кремль воспримет украинскую версию как издевательство или вброс», – прогнозирует политолог. По мнению спикера, представленный Зеленским документ служит еще одним подтверждением того, что он не хочет заключать мирное соглашение и намерен продлевать статус-кво как можно дольше.

«Зеленский, видимо, считает, что пока армия держится за какие-то куски земли, он может продолжать возглавлять Украину. Заключение же любого договора автоматически обозначает проведение выборов в стране», – уточнил Ткаченко. Кроме того, как полагает эксперт, вовсе не случайность, что Зеленский раскрыл содержание плана журналистам: бывший комик стремится получить одобрение Трампа, который ругает Киев за медлительность в переговорах. «Поэтому Зеленский имитирует переговорную деятельность», – заключил спикер.