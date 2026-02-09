AP: ФБР не нашло у Эпштейна сутенерской сети

Tекст: Мария Иванова

Федеральное бюро расследований США не нашло доказательств того, что финансист Джеффри Эпштейн руководил сутенерской сетью для влиятельных лиц, передает ТАСС со ссылкой на данные The Associated Press.

В ходе масштабного расследования ФБР изучило банковские документы и электронную почту Эпштейна, провело обыски в его недвижимости и опросило многочисленных жертв, а также проверило его связи с известными людьми по всему миру.

Расследование подтвердило, что Эпштейн совершал сексуальное насилие над несовершеннолетними девушками, однако у ФБР не было достаточно оснований утверждать, что он управлял организованной сетью по торговле секс-услугами. Спецслужба не обнаружила подозрительных платежей, указывающих на преступную деятельность, а часть жертв выступала с показаниями, согласно которым насилие совершали другие лица.

Во многих случаях, как отмечается в документах ФБР, не хватило фактов для предъявления обвинений на федеральном уровне, поэтому материалы дел направили в местные органы. Некоторые девушки также признавали, что Эпштейн и его сообщница Гислейн Максвелл не давали им прямых указаний вступать в сексуальные отношения с другими мужчинами.

В конце января 2026 года Министерство юстиции США опубликовало более 3 млн страниц документов, свыше 2 тыс. видеозаписей и 180 тыс. фотографий из досье Эпштейна. В материалах упоминаются десятки представителей королевских семей, политиков, бизнесменов и других известных людей, включая Билла Клинтона и Дональда Трампа.

Публикация архивов была проведена во исполнение закона, принятого Конгрессом США в ноябре 2025 года и подписанного нынешним президентом. Напомним, уголовное дело против Эпштейна в США было закрыто после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.

В понедельник Илон Маск пообещал оплатить адвокатские услуги тем, кто даст показания по списку клиентов Джеффри Эпштейна и столкнется с судебными исками.

МИД России ранее обвинил западные страны в попытках втянуть Россию в скандал вокруг дела Эпштейна.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил с иронией на попытки властей США найти «русский след» в деле Эпштейна, процитировав Высоцкого.