AP сообщило о выводе ФБР по делу Эпштейна
AP: ФБР не нашло у Эпштейна сутенерской сети
Федеральное бюро расследований США после многолетней проверки не нашло доказательств, что Джеффри Эпштейн руководил сутенерской сетью, несмотря на выявленные другие преступления.
Федеральное бюро расследований США не нашло доказательств того, что финансист Джеффри Эпштейн руководил сутенерской сетью для влиятельных лиц, передает ТАСС со ссылкой на данные The Associated Press.
В ходе масштабного расследования ФБР изучило банковские документы и электронную почту Эпштейна, провело обыски в его недвижимости и опросило многочисленных жертв, а также проверило его связи с известными людьми по всему миру.
Расследование подтвердило, что Эпштейн совершал сексуальное насилие над несовершеннолетними девушками, однако у ФБР не было достаточно оснований утверждать, что он управлял организованной сетью по торговле секс-услугами. Спецслужба не обнаружила подозрительных платежей, указывающих на преступную деятельность, а часть жертв выступала с показаниями, согласно которым насилие совершали другие лица.
Во многих случаях, как отмечается в документах ФБР, не хватило фактов для предъявления обвинений на федеральном уровне, поэтому материалы дел направили в местные органы. Некоторые девушки также признавали, что Эпштейн и его сообщница Гислейн Максвелл не давали им прямых указаний вступать в сексуальные отношения с другими мужчинами.
В конце января 2026 года Министерство юстиции США опубликовало более 3 млн страниц документов, свыше 2 тыс. видеозаписей и 180 тыс. фотографий из досье Эпштейна. В материалах упоминаются десятки представителей королевских семей, политиков, бизнесменов и других известных людей, включая Билла Клинтона и Дональда Трампа.
Публикация архивов была проведена во исполнение закона, принятого Конгрессом США в ноябре 2025 года и подписанного нынешним президентом. Напомним, уголовное дело против Эпштейна в США было закрыто после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.
В понедельник Илон Маск пообещал оплатить адвокатские услуги тем, кто даст показания по списку клиентов Джеффри Эпштейна и столкнется с судебными исками.
МИД России ранее обвинил западные страны в попытках втянуть Россию в скандал вокруг дела Эпштейна.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил с иронией на попытки властей США найти «русский след» в деле Эпштейна, процитировав Высоцкого.