Фарадж попытался избавиться от репутации дружественного России политика
Британская партия «Реформировать Соединенное Королевство» начала активную работу по обновлению своей внешнеполитической позиции, стараясь дистанцироваться от прежних неоднозначных высказываний своего лидера Найджела Фараджа о России.
Главной задачей для политиков сейчас стало устранение «российской проблемы» Фараджа – в прошлом он называл президента России «восхищавшим его как оператора», а позже заявлял, что Запад спровоцировал спецоперацию на Украине расширением НАТО, пишет Politico.
В последнее время Фарадж дистанцируется от прежних заявлений, называя Путина «очень плохим человеком» и заявляя, что Британия должна сбивать российские самолеты, если те нарушат британское воздушное пространство. Его заместитель Ричард Тайс назвал Путина «монструозным тираном и злодеем». Кроме того, партия сменила лидера в Уэльсе после того, как экс-лидер региона был осужден за получение взяток от России.
По данным издания, партия проводит консультации с европейскими дипломатами и представителями Украины, чтобы заверить их в поддержке Киева. Несмотря на это, дипломаты из Восточной Европы продолжают сомневаться в четкости позиции партии по вопросам России и спецоперации на Украине, отмечая, что ее послания недостаточно однозначны.
Для укрепления внешнеполитической повестки партия привлекла советником Алана Мендосу, главу аналитического центра Henry Jackson Society, известного жесткой позицией против России и неоконсервативными взглядами. Однако в самой партии есть противоречия между сторонниками традиционного консерватизма и теми, кто настаивает на более радикальном националистическом подходе по образцу MAGA – «Сделаем Британию снова великой».
Отношения Фараджа с президентом США Дональдом Трампом также вызывают вопросы у избирателей. Хотя Фарадж публично осудил некоторые инициативы Трампа, он по-прежнему поддерживает связи с окружением президента США и участвует в международных консультациях. Представители партии признают: пересмотр позиций по России и Америке – только часть работы, чтобы убедить британское и международное сообщество в надежности партии как будущей правящей силы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Фарадж планирует лишить граждан Евросоюза льгот с целью предотвращения дальнейшего роста налогов в Соединенном Королевстве.