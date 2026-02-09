Tекст: Ольга Иванова

Главной задачей для политиков сейчас стало устранение «российской проблемы» Фараджа – в прошлом он называл президента России «восхищавшим его как оператора», а позже заявлял, что Запад спровоцировал спецоперацию на Украине расширением НАТО, пишет Politico.

В последнее время Фарадж дистанцируется от прежних заявлений, называя Путина «очень плохим человеком» и заявляя, что Британия должна сбивать российские самолеты, если те нарушат британское воздушное пространство. Его заместитель Ричард Тайс назвал Путина «монструозным тираном и злодеем». Кроме того, партия сменила лидера в Уэльсе после того, как экс-лидер региона был осужден за получение взяток от России.

По данным издания, партия проводит консультации с европейскими дипломатами и представителями Украины, чтобы заверить их в поддержке Киева. Несмотря на это, дипломаты из Восточной Европы продолжают сомневаться в четкости позиции партии по вопросам России и спецоперации на Украине, отмечая, что ее послания недостаточно однозначны.

Для укрепления внешнеполитической повестки партия привлекла советником Алана Мендосу, главу аналитического центра Henry Jackson Society, известного жесткой позицией против России и неоконсервативными взглядами. Однако в самой партии есть противоречия между сторонниками традиционного консерватизма и теми, кто настаивает на более радикальном националистическом подходе по образцу MAGA – «Сделаем Британию снова великой».

Отношения Фараджа с президентом США Дональдом Трампом также вызывают вопросы у избирателей. Хотя Фарадж публично осудил некоторые инициативы Трампа, он по-прежнему поддерживает связи с окружением президента США и участвует в международных консультациях. Представители партии признают: пересмотр позиций по России и Америке – только часть работы, чтобы убедить британское и международное сообщество в надежности партии как будущей правящей силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фарадж планирует лишить граждан Евросоюза льгот с целью предотвращения дальнейшего роста налогов в Соединенном Королевстве.