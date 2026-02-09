В России испытали пилотажно-навигационный комплекс для УТС-800

Tекст: Дмитрий Зубарев

Межведомственные испытания нового пилотажно-навигационного комплекса ПНК-800 для российского учебно-тренировочного самолета УТС-800 проходят в России, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя АО «УЗГА» на выставке World Defence Show 2026 в Эр-Рияде.

Разработкой ПНК-800 занимается Уральский завод гражданской авиации. Как отметили на предприятии, ключевое преимущество комплекса – возможность его модернизации и адаптации под индивидуальные требования заказчика.

Представитель добавил: «Предварительные испытания пилотажно-навигационного комплекса ПНК-800 завершены, конструкторской документации присвоена «литера О». Сейчас проходят межведомственные испытания».

В организации подчеркивают, что ПНК-800 – это «мозг» самолета, который интегрирует работу всех систем и отображает информацию в удобном для пилотов виде. Комплекс включает в себя индикатор лобового стекла, многофункциональные индикаторы с функциями бортовых вычислителей и программное обеспечение разработки АО «УЗГА».

ПНК-800 способен отображать ключевые параметры полета, осуществлять мониторинг состояния самолета, решать навигационные задачи и поддерживать тренажные режимы. Самолет УТС-800 – первый российский турбовинтовой учебно-тренировочный самолет для первоначальной летной подготовки и профотбора летчиков.

Кроме того, в УЗГА подчеркнули, что УТС-800 отличается высокой маневренностью и низкими эксплуатационными затратами. Самолет оснащен турбовинтовым двигателем, катапультными креслами, штатной кислородной системой, системой кондиционирования воздуха, противообледенительной системой и другим современным бортовым оборудованием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Уральский завод гражданской авиации анонсировал показ беспилотного летательного аппарата «Форпост-РЭ» и самолета УТС-800 на выставке Dubai Airshow.

Катапульта учебного самолета УТС-800 прошла успешные испытания.

Самолет УТС-800 и беспилотник «Форпост» вызвали интерес у посетителей выставки IDEX-2025 в Абу-Даби.