Берендсена назначили главой МИД Нидерландов в кабинете Йеттена

Берендсена с 23 февраля назначили главой МИД Нидерландов в кабинете Йеттена

Tекст: Денис Тельманов

Назначение Тома Берендсена новым главой МИД подтвердили в партии «Христианско-демократический призыв», передает РИА «Новости».

В заявлении отмечено, что он на протяжении многих лет выступал за усиление позиций Нидерландов в Европе и имел большой опыт работы в структурах Евросоюза.

До избрания в Европарламент в 2019 году Берендсен работал в международной консалтинговой компании PriceWaterhouseCoopers.

Соглашение о распределении министерских портфелей было достигнуто между партиями D66, VVD и CDA, формирующими новое правительство страны.

В результате переговоров пост премьер-министра получил лидер D66 Роб Йеттен, а вице-премьером и министром обороны станет глава VVD Дилан Йешилгез-Зегериус.

Ожидается, что правительство официально приступит к работе после принесения присяги королю 23 февраля.

По итогам досрочных выборов в октябре 2025 года партия D66 получила наибольшее количество голосов, однако не смогла сформировать большинство без участия CDA и VVD. В итоге три партии договорились о создании коалиционного правительства меньшинства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс объявил о готовности инициировать вотум недоверия новому правительству Нидерландов.

Лидер партии «Демократы 66» (D66) Роб Йеттен получил от парламента Нидерландов мандат на формирование нового правительства.