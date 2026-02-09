Берендсена назначили главой МИД Нидерландов в кабинете Йеттена

У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.3 комментария
Берендсена с 23 февраля назначили главой МИД Нидерландов в кабинете Йеттена
Депутат Европарламента Том Берендсен займет пост министра иностранных дел Нидерландов, сменив руководство ведомства в ходе формирования нового правительства.
Назначение Тома Берендсена новым главой МИД подтвердили в партии «Христианско-демократический призыв», передает РИА «Новости».
В заявлении отмечено, что он на протяжении многих лет выступал за усиление позиций Нидерландов в Европе и имел большой опыт работы в структурах Евросоюза.
До избрания в Европарламент в 2019 году Берендсен работал в международной консалтинговой компании PriceWaterhouseCoopers.
Соглашение о распределении министерских портфелей было достигнуто между партиями D66, VVD и CDA, формирующими новое правительство страны.
В результате переговоров пост премьер-министра получил лидер D66 Роб Йеттен, а вице-премьером и министром обороны станет глава VVD Дилан Йешилгез-Зегериус.
Ожидается, что правительство официально приступит к работе после принесения присяги королю 23 февраля.
По итогам досрочных выборов в октябре 2025 года партия D66 получила наибольшее количество голосов, однако не смогла сформировать большинство без участия CDA и VVD. В итоге три партии договорились о создании коалиционного правительства меньшинства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс объявил о готовности инициировать вотум недоверия новому правительству Нидерландов.
Лидер партии «Демократы 66» (D66) Роб Йеттен получил от парламента Нидерландов мандат на формирование нового правительства.