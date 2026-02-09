Алиханов сообщил о скорой сертификации Ил-114-300

Tекст: Ольга Иванова

Российский самолет Ил-114-300 планируют сертифицировать в ближайшие месяцы, передает ТАСС. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия».

«Мы Ту-214 сертифицировали в прошлом году, Ил-114, наверное, будет следующей машиной в ближайшие месяцы. Как мы надеемся, Росавиация и сертификационные центры выдадут сертификат. И потом, конечно, будет следовать еще целый ряд расширений возможностей для этих самолетов, потому что не все сразу технические возможности проходят сертификацию. Это такой длительный процесс», – сказал он.

Алиханов уточнил, что после этого сертификат должен получить импортозамещенный «Суперджет», а самолет МС-21 ожидает сертификацию до конца 2024 года. Эти шаги, по словам министра, важны для развития отечественного авиапрома и увеличения числа отечественных авиалайнеров на рынке.

Глава Минпромторга также отметил, что российские самолеты МС-21, SJ-100 и Ил-114-300 могут сыграть значимую роль в удовлетворении спроса Саудовской Аравии на внутренние перевозки. Программа Vision 2030, реализуемая в королевстве, предполагает рост пассажиропотока с 100 до 150 млн к 2030 году, что требует увеличения провозных мощностей.

Министр подчеркнул, что именно эти российские модели способны соответствовать требованиям саудовского рынка. По его словам, сотрудничество в авиационной сфере может стать перспективным направлением для обеих стран в ближайшие годы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Виталий Савельев заявил, что первые контракты с авиакомпаниями по поставке региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 ожидаются к концу февраля.

Третий самолет Ил-114-300 приступил к летным испытаниям.