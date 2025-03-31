Третий Ил-114-300 приступил к летным испытаниям

Третий Ил-114-300 полностью из отечественных систем начал летные испытания

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, третий опытный самолет Ил-114-300, разработанный компанией «Ил» Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, присоединился к программе летных испытаний. Самолет полностью состоит из отечественных систем. Серийные поставки планируются на следующий год в соответствии с контрактными обязательствами.

Управляющий директор «Ила» Даниил Бренерман отметил: «Сегодня мы подняли в небо очередной опытный Ил-114-300... Поставка серийных самолетов эксплуатантам начнется в следующем году». Геннадий Абраменков, замминистра промышленности и торговли, подчеркнул, что успешный полет третьего самолета ускорит сертификацию.

Третий Ил-114-300 пробыл в воздухе 30 минут. Экипаж проверил устойчивость самолета и работу систем, поставляемых предприятиями Ростеха. Полет осуществлял экипаж в составе командира Алексея Газдиева, летчика-испытателя Михаила Кондратенко и инженера Максима Белина.

Вместе с третьим самолетом летал и второй опытный борт, который также проходит сертификационные испытания. Он совершил 100-й полет, проведя в воздухе более 280 часов. Оба самолета выполнили задание без замечаний к оборудованию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАК возобновила испытания самолета Ил-114, который оснащен новым двигателем. Росавиация одобрила расширение возможностей применения двигателя ТВ7-117СТ для Ил-114, увеличив перспективы его использования на региональных маршрутах.