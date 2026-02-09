У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.3 комментария
Трамп опубликовал карту с Гренландией, Канадой и Венесуэлой в составе США
Президент США Дональд Трамп выложил в своей соцсети Truth Social фотографию, на которой Канада, Гренландия и Венесуэла изображены частью территории Соединенных Штатов.
Снимок, сгенерированный искусственным интеллектом, показывает Трампа во время встречи с европейскими лидерами, включая президента Франции Эммануэля Макрона и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, передает ТАСС.
На заднем плане этой фотографии отчетливо видна карта, где Канада, Венесуэла и Гренландия раскрашены в цвета флага США. Таким образом, они обозначены как американские территории. Дональд Трамп не сопроводил публикацию никакими комментариями или пояснениями.
Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неприемлемыми амбиции Дональда Трампа по поводу Гренландии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США на форуме в Давосе заявил, что не будет использовать военную силу для приобретения Гренландии.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Трампу нужно закрасить на картах мира Гренландию в «звездно-полосатый колер» и остаться навечно в истории. Однако, по его словам, случай с Гренландией не имеет аналогий с ситуацией в России.