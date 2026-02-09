У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.3 комментария
Путин оценил масштабную реконструкцию Киностудии имени Горького
Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, по итогом которой были возведены 56 тыс. новых площадей.
Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, сообщается на сайте Кремля.
В ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава государства отметил: «Десять павильонов там будет. Здорово».
Собянин сообщил, что после завершения работ на территории студии появилось 56 тыс. новых площадей.
На встрече также обсуждалось развитие инновационной инфраструктуры столицы. Мэр Москвы рассказал Путину о планах по запуску новых предприятий, в частности о Центре производства фотошаблонов в Зеленограде, который уже начал работу.
Президент выразил одобрение проекту, отметив, что в Центре «очень хорошая лаборатория». Кроме того, Собянин сообщил о запуске ряда фармацевтических и спутниковых производств, которые уже входят в число передовых столичных технологий.
Ранее Владимир Путин заявил о создании в России кинокластера мирового уровня.
