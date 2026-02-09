У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.7 комментариев
Семья кандидата на должность зампредседателя Нижегородского областного суда Виктора Фомина владеет активами, происхождение которых не подтверждено доходами, а также недвижимостью в Москве, приобретённой по заниженной стоимости, сообщил источник в судебной системе.
Источник уточнил, что речь идет о решении Высшей квалификационной коллегии судей, вынесенном по поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова, передает ТАСС.
В сообщении говорится: «активы семьи кандидата Фомина сформированы за счет источников, законность происхождения которых не подтверждена. Объекты недвижимости в Москве зарегистрированы на мать кандидата и приобретены по заниженной стоимости в период замещения им должности Серпуховского городского прокурора Московской области».
