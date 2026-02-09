У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.8 комментариев
Группа «Аэрофлот» допустила корректировку маршрутов полетов на Кубу из-за дозаправки
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», может изменить маршруты рейсов в Кубу в связи с сообщениями о топливном дефиците в этой стране.
В материнской компании группы отмечают, что программа полетов будет продолжена, однако возможны корректировки маршрутов с дополнительной посадкой для дозаправки, передает РИА «Новости».
«При этом могут корректироваться маршруты полетов с осуществлением дополнительной посадки на дозаправку», – заявили в компании.
Если ситуация изменится, «Аэрофлот» обещает оперативно информировать пассажиров о статусе выполнения рейсов.
На прошлой неделе в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что застрявшие на Кубе из-за нехватки авиатоплива россияне вскоре вернутся на Родину.