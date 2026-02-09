Группа «Аэрофлот» допустила корректировку маршрутов полетов на Кубу из-за дозаправки

Tекст: Валерия Городецкая

В материнской компании группы отмечают, что программа полетов будет продолжена, однако возможны корректировки маршрутов с дополнительной посадкой для дозаправки, передает РИА «Новости».

«При этом могут корректироваться маршруты полетов с осуществлением дополнительной посадки на дозаправку», – заявили в компании.

Если ситуация изменится, «Аэрофлот» обещает оперативно информировать пассажиров о статусе выполнения рейсов.

На прошлой неделе в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что застрявшие на Кубе из-за нехватки авиатоплива россияне вскоре вернутся на Родину.