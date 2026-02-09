В проекте новой Конституции Казахстана изменили статус русского языка

Tекст: Валерия Городецкая

В девятой статье теперь слово «наравне» будет заменено на «наряду», передает РИА «Новости».

«В статье 9 новой конституции слово «тен» («равный») заменено на «катар» («наряду»)», – заявил Нурмуханов на заседании конституционной комиссии.

Он также уточнил, что работу над поправками вели специалисты правительства, парламента, администрации президента, а также лингвисты и другие эксперты. Основная цель изменений – обеспечение терминологической и смысловой единообразности текста основного закона.

Такия образом, девятая статья закрепляет, что русский язык официально используется наряду с казахским в государственных и местных органах, заменяя прежнее «наравне с казахским».

Газета ВЗГЛЯД писала, что в Казахстане решили почти полностью переписать Конституцию.

В конце января на заседании профильной комиссии в Казахстане презентовали первый проект новой Конституции, включающий преамбулу, 11 разделов и 95 статей.