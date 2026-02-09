У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.9 комментариев
Вэнс: США поставит Армении разведывательные беспилотники на 11 млн долларов
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о решении поставить Армении разведывательные беспилотники на сумму 11 млн долларов.
«Мы впервые объявляем о крупной продаже военных технологий – разведывательных беспилотников на 11 миллионов долларов – нашим армянским партнерам», – подчеркнул Вэнс на пресс-конференции после переговоров в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает РИА «Новости».
Вэнс подчеркнул, что США располагают такими технологиями и намерены развивать оборонное сотрудничество с Арменией. По его словам, сделка рассматривается как вклад в укрепление сдерживания и мира в регионе.
В понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Ереван.