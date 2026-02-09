Посол России в Таиланде рассказал об освобождении россиян из кол-центров Мьянмы

Tекст: Елизавета Шишкова

Томихин сообщил, что в 2025 году посольство помогло вызволить шестерых россиян, оказавшихся в колл-центрах Мьянмы. Еще одна россиянка была возвращена на родину в начале 2026 года после передачи на таиландскую сторону, передает АиФ.

По словам Томихина, транснациональные преступные сети вербуют иностранных граждан, в том числе россиян, под видом трудоустройства в Таиланде, а затем незаконно перемещают их в Мьянму, где используют для работы в кол-центрах. В ходе спецопераций осенью 2025 года были частично разгромлены колл-центры близ города Мьявади, освобождены тысячи иностранцев.

Дипломат подчеркнул, что посольство постоянно взаимодействует с правоохранительными органами Таиланда, МИД королевства, а также с посольством Мьянмы в Бангкоке. Местные власти, по его словам, серьезно относятся к проблеме нелегальных колл-центров и проводят расследования совместно с иностранными партнерами.

Он настоятельно рекомендовал россиянам не соглашаться на работу без официального контракта, рабочей визы и разрешения на трудовую деятельность, а также не доверять предложениям, связанным с пересечением границы через третьи страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российских граждан похищают в Мьянме и принуждают работать в мошеннических колл-центрах.

Россиянку, которую незаконно удерживали в мошенническом колл-центре на границе Мьянмы и Таиланда, освободили благодаря совместным действиям дипломатов и полиции двух стран.

