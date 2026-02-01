В Китае казнили причастных к организации скам-лагерей в Мьянме

Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.14 комментариев
В Китае казнили 11 причастных к организации скам-лагерей в Мьянме
В Китае 29 января казнил 11 членов преступных группировок, которые промышляли на севере Мьянмы, в том числе ключевых участников мошеннических схем по вовлечению людей в скам-лагеря и рабство.
В сентябре 2025 года суд в городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, на востоке Китая, впервые приговорил 11 человек к смертной казни за такие преступления, как умышленное убийство, умышленное причинение телесных повреждений, незаконное удержание, мошенничество и организация игорных заведений, передаёт агентство Xinhua.
Обвиняемые обжаловали приговор, но в ноябре 2025 года Высший народный суд провинции Чжэцзян отклонил апелляцию, оставив в силе решение предыдущей инстанции и передав дело в Верховный народный суд (ВНС) для пересмотра.
Верховный суд утвердил смертные приговоры, подтвердив, что с 2015 года обвиняемые создали множество лагерей в Мьянме для мошеннических действий, организации незаконных игорных заведений и совершения других преступлений.
Сумма средств, задействованных в мошенничестве и азартных играх, превысила 10 млрд юаней (около 1,4 млрд долларов США). Также организованные банды намеренно убивали, избивали и задерживали лиц, причастных к мошенничеству, в результате чего погибли 14 граждан Китая, а другие были покалечены.
Исполнение приговоров произведены судом города Вэньчжоу после получения одобрения Верховного народного суда.
