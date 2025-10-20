Власти Таиланда задержали 19 россиян

Tекст: Валерия Городецкая

Дипломатическое представительство не получало официального уведомления от местных властей, а сами задержанные не обращались за консульской помощью, передает ТАСС.

Почетный консул в провинции Сураттхани занимается сбором информации по этому инциденту, сообщили в посольстве.

По данным полиции Пхангана, за последнюю неделю были задержаны 19 граждан России. Некоторых из них подозревают в нарушении иммиграционных правил, другие, как уточняется, могли заниматься трудовой деятельностью без соответствующих разрешений.

Туристическая полиция сообщила, что в одном из случаев, 19 октября, был задержан 37-летний россиянин, которого подозревают в незаконной сдаче в аренду транспортных средств и хранении наркотиков.

Таиландские правоохранители отмечают, что получили распоряжение ускорить борьбу с незаконной деятельностью иностранцев в туристических зонах. Нарушения трудового законодательства или иммиграционных правил могут повлечь за собой штраф, депортацию и запрет на повторный въезд в страну. Согласно местным законам, отдельные профессии, такие как экскурсоводы, парикмахеры, специалисты по тайскому массажу и огранке драгоценных камней, полностью запрещены для иностранцев.

В сентябре полиция Таиланда задержала россиянина за нелегальный прокат мотоциклов.

В январе на острове Пханган в Таиланде были задержаны пять россиян и два украинца за организацию нелегального детского сада и работу без разрешений.