Полиция Таиланда задержала россиянина за нелегальный прокат мотоциклов

Tекст: Алексей Дегтярев

Туристическая полиция Таиланда задержала россиянина на острове Пханган за нелегальный бизнес по аренде мотоциклов, передает ТАСС.

В качестве вещественных доказательств были изъяты 10 мотоциклов, а задержанному предъявили обвинения в ведении предпринимательской деятельности без разрешения на работу.

Установлено, что гражданин России находился в Таиланде по туристической визе. Он признался, что в течение шести месяцев сдавал мотоциклы иностранным туристам и зарабатывал на этом до 150 тыс. батов ежемесячно. Основная клиентура задержанного также состояла из иностранных гостей курорта.

По законам Таиланда, подобное нарушение может повлечь за собой штраф или депортацию. Иностранцы обязаны получать рабочую визу и специальное разрешение для ведения любой предпринимательской деятельности в стране.

Ранее в Таиланде задержали 20-летнего российского гражданина, его подозревают в торговле запрещенными веществами, молодому человеку грозит наказание вплоть до смертной казни.

Также из Таиланда выдворили видеоблогера Тимура Збарского после аннулирования его долгосрочной визы за поездку по зоне конфликта на границе с Камбоджей.