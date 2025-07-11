Россиянину на Пхукете пригрозили смертной казнью за наркотики

Tекст: Денис Тельманов

О задержании гражданина России Дмитрия Пупышева на Пхукете по подозрению в сбыте наркотиков сообщает «Московский комсомолец»

В ходе обыска квартиры, где находились подозреваемые, полиция обнаружила синтетические и растительные наркотические вещества. Анализы подтвердили, что все трое задержанных находились под воздействием наркотиков.

Пупышеву, согласно местному законодательству, грозит до 15 лет лишения свободы либо смертная казнь при доказанности факта сбыта наркотиков.

Сообщается, что во время задержания россиянин и его предполагаемые сообщники, граждане Таиланда 23 и 24 лет, не оказывали сопротивления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Бали арестовали россиянина по подозрению в ограблении с вымогательством криптовалюты на сумму 40 млн долларов.

Полиция Таиланда задержала гражданина России, подозреваемого в убийстве 13-летнего сына после падения с катера в Андаманском море. На Бали были задержаны двое граждан России, подозреваемых в организации сети проституции, охватывающей 12 городов Индонезии и 129 стран.