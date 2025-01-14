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На Бали задержали россиян за организацию проституции
Полиция Бали задержала россиян за организацию проституции и торговлю людьми
На Бали были задержаны двое граждан России, подозреваемых в организации сети проституции, охватывающей 12 городов Индонезии и 129 стран. Подозреваемые имеют временный вид на жительство в Индонезии.
Как передает Jakarta Globe, полиция Индонезии задержала двоих россиян на Бали по подозрению в организации проституции.
Генеральный инспектор полиции Бали Даниэль Адитьяджая сообщил, что задержание произошло 10 января в результате успешной операции полиции Бали и Бадунга.
Подозреваемыми оказались 27-летняя Анастасия Ковезюк и 42-летний Максим Токарев. Полиция отмечает, что они размещали анкеты девушек на интернет-сайте, что привело к оказанию интимных услуг по крайней мере 15 женщинами. Их сеть, как указывает полиция, действовала в 12 городах Индонезии и 129 странах мира.
Во время операции были изъяты четыре паспорта, 17 мобильных телефонов, ноутбук, банковские карты и другие материалы.
Подозреваемые имеют временный вид на жительство в Индонезии.
В конце прошлого года россиянина Евгения Карамышева задержали на Бали за попытку распространения наркотиков, и ему может грозить смертная казнь.
До этого Антона Симутова, также гражданина России, задержали на Бали по подозрению в изнасиловании гражданки Белоруссии и нанесении ущерба вилле, однако он сбежал из больницы, согнув решетки палаты голыми руками.
Другого россиянина депортировали из Индонезии после того, как он нанес повреждения ресторану Capri Bali топором из-за неразделенной любви к местной жительнице.