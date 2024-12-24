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Россиянин задержан за наркоторговлю на Бали, ему грозит смертная казнь
Гражданин России Евгений Карамышев задержан на Бали за попытку распространения наркотиков, ему грозит смертная казнь, сообщает Jakarta Globe.
Как пишет Jakarta Globe, 33-летний Карамышев жил на острове год, его задержали «при попытке распространения 223,15 грамма гашиша». По мнению властей, «наркотики предназначались для продажи во время новогодних праздников», передает РИА «Новости».
Карамышева задержали с уликами. При обыске съемной комнаты нашли гашиш, марихуану, псилоцибиновые грибы, кристаллы, предположительно, мефедрона, а также метамфетамина, кокаина и МДМА.
Россиянин рассказал, что наркотики пришли из Таиланда. Несмотря на то, что он участвовал в незаконной деятельности более года, Карамышев утверждает, что не знает личности своих работодателей.
Власти рассчитывают «раскрыть более крупную российско-балийскую сеть наркоторговцев». Карамышеву грозит суровое наказание в соответствии с индонезийским законодательством, предполагающим смертную казнь или до 20 лет тюрьмы.
В июне полиция Таиланда арестовала гражданина России по подозрению в хранении и сбыте наркотиков.