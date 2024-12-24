Россиянин задержан за наркоторговлю на Бали, ему грозит смертная казнь

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Jakarta Globe, 33-летний Карамышев жил на острове год, его задержали «при попытке распространения 223,15 грамма гашиша». По мнению властей, «наркотики предназначались для продажи во время новогодних праздников», передает РИА «Новости».

Карамышева задержали с уликами. При обыске съемной комнаты нашли гашиш, марихуану, псилоцибиновые грибы, кристаллы, предположительно, мефедрона, а также метамфетамина, кокаина и МДМА.

Россиянин рассказал, что наркотики пришли из Таиланда. Несмотря на то, что он участвовал в незаконной деятельности более года, Карамышев утверждает, что не знает личности своих работодателей.

Власти рассчитывают «раскрыть более крупную российско-балийскую сеть наркоторговцев». Карамышеву грозит суровое наказание в соответствии с индонезийским законодательством, предполагающим смертную казнь или до 20 лет тюрьмы.

В июне полиция Таиланда арестовала гражданина России по подозрению в хранении и сбыте наркотиков.