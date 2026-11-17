Захарова назвала Польшу и Прибалтику лидерами по борьбе с памятниками

Tекст: Ольга Иванова

Дипломат в своем Telegram-канале назвала Польшу, Украину и страны Прибалтики лидерами «националистического зомби-угара» из-за уничтожения советских монументов.

«Нацизм не знает границ. Необандеровщина, захватив Украину, неизбежно начала самоутверждаться за ее пределами, в том числе в форме вандализма в Польше», – написала Захарова.

Она напомнила, что страны Восточной Европы под предлогом декоммунизации стремятся уничтожить свидетельства спасения европейских народов Красной армией. По ее словам, долгое время Варшава задавала тон в этом процессе, ликвидировав за последнее десятилетие более 500 монументов.

Захарова подчеркнула, что сейчас наметилась тенденция сноса мемориалов непосредственно на кладбищах, где захоронены советские воины. Она добавила, что подобные действия происходят при молчаливом согласии профильных международных организаций, включая ЮНЕСКО и Ватикан, а также при одобрении союзников по НАТО и Евросоюзу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Эстонии назвали число запланированных к сносу советских монументов.

В воскресенье вандалы осквернили памятник героям Варшавского гетто в Польше надписями с прославлением боевиков Украинской повстанческой армии* (УПА*, организация признана экстремистской и запрещена в России).

В субботу эстонские власти демонтировали по меньшей мере 140 объектов военно-мемориального наследия.