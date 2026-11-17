17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Захарова уличила Польшу и Прибалтику в националистическом зомби-угаре
Захарова назвала Польшу и Прибалтику лидерами по борьбе с памятниками
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что охватившая Украину необандеровщина начала самоутверждаться за рубежом, в том числе через вандализм в отношении мемориалов в Польше.
Дипломат в своем Telegram-канале назвала Польшу, Украину и страны Прибалтики лидерами «националистического зомби-угара» из-за уничтожения советских монументов.
«Нацизм не знает границ. Необандеровщина, захватив Украину, неизбежно начала самоутверждаться за ее пределами, в том числе в форме вандализма в Польше», – написала Захарова.
Она напомнила, что страны Восточной Европы под предлогом декоммунизации стремятся уничтожить свидетельства спасения европейских народов Красной армией. По ее словам, долгое время Варшава задавала тон в этом процессе, ликвидировав за последнее десятилетие более 500 монументов.
Захарова подчеркнула, что сейчас наметилась тенденция сноса мемориалов непосредственно на кладбищах, где захоронены советские воины. Она добавила, что подобные действия происходят при молчаливом согласии профильных международных организаций, включая ЮНЕСКО и Ватикан, а также при одобрении союзников по НАТО и Евросоюзу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Эстонии назвали число запланированных к сносу советских монументов.
В воскресенье вандалы осквернили памятник героям Варшавского гетто в Польше надписями с прославлением боевиков Украинской повстанческой армии* (УПА*, организация признана экстремистской и запрещена в России).
В субботу эстонские власти демонтировали по меньшей мере 140 объектов военно-мемориального наследия.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ