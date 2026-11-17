TWZ: Армия США срочно закупает бетонные бункеры для баз на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

Американские военные ищут подрядчиков для строительства сборных железобетонных укрытий, способных защитить личный состав от непрямого огня и атак беспилотников, пишет The War Zone.

Армия планирует разместить десять бункеров на одной из баз в Израиле, пять – на двух объектах в Саудовской Аравии и еще два – в Ливане. Сооружения должны состоять из трех секций железобетона, дополнительно укрепленных мешками с песком на крыше и трехметровыми стальными заграждениями на входах. На возведение объектов подрядчикам дадут 45 дней.

Министр обороны США Пит Хегсет ранее называл быстрое развертывание бункеров и улучшение позиций приоритетной задачей в театре военных действий.

Необходимость в капитальных укреплениях обострилась на фоне ракетных атак и ударов дронов в регионе. В результате одного из попаданий иранского беспилотника по базе в Кувейте погибли шесть американских солдат, а на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии получили повреждения пять самолетов-заправщиков KC-135 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран возобновил удары по территории Бахрейна на фоне тупика в переговорах с США.

В августе удары иранцев по базам США в ближневосточном регионе привели Пентагон к существенным материальным потерям.

В марте США применили противотанковые мины у подземной ракетной базы близ Шираза.