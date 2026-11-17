17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Армия США решила закупить бетонные бункеры для войск на Ближнем Востоке
TWZ: Армия США срочно закупает бетонные бункеры для баз на Ближнем Востоке
Центральное командование армии США намерено срочно заменить переоборудованные транспортные контейнеры на железобетонные бункеры для защиты военнослужащих в Израиле, Ливане и Саудовской Аравии.
Американские военные ищут подрядчиков для строительства сборных железобетонных укрытий, способных защитить личный состав от непрямого огня и атак беспилотников, пишет The War Zone.
Армия планирует разместить десять бункеров на одной из баз в Израиле, пять – на двух объектах в Саудовской Аравии и еще два – в Ливане. Сооружения должны состоять из трех секций железобетона, дополнительно укрепленных мешками с песком на крыше и трехметровыми стальными заграждениями на входах. На возведение объектов подрядчикам дадут 45 дней.
Министр обороны США Пит Хегсет ранее называл быстрое развертывание бункеров и улучшение позиций приоритетной задачей в театре военных действий.
Необходимость в капитальных укреплениях обострилась на фоне ракетных атак и ударов дронов в регионе. В результате одного из попаданий иранского беспилотника по базе в Кувейте погибли шесть американских солдат, а на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии получили повреждения пять самолетов-заправщиков KC-135 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран возобновил удары по территории Бахрейна на фоне тупика в переговорах с США.
В августе удары иранцев по базам США в ближневосточном регионе привели Пентагон к существенным материальным потерям.
В марте США применили противотанковые мины у подземной ракетной базы близ Шираза.